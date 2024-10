"Drži ligu u malom prstu, da ga samo vidite kako vodi!" Lalatovića "fudbalski sin" dočekao nazad u Vojvodini

Stefan Đorđević dočekao je nazad Nenada Lalatovića u Vojvodini i ne može da dočeka da opet zaigra pod njegovim vođstvom. "On je moj fudbalski otac", kaže dugogodišnji prvotimac Novosađana.

Dugogodišnji bek Vojvodine Stefan Đorđević (33) oduševljen je povratkom Nenada Lalatovića na stadion "Karađorđe". On je u intervjuu za "Meridian sport" veoma pohvalno govorio o svom novom-starom trenerom, sa kim je osvojio Kup Srbije i pružao najbolje partije u karijeri.

“Presrećan sam zbog Lalatovićevog dolaska i potajno sam se nadao da bi mogao ponovo da mi bude trener. On je moj fudbalski otac. Kada god smo bili zajedno igrao sam na visokom nivou. Sa njim sam došao do prvog trofeja u karijeri, a isto tako ta generacija Vojvodine je njega učinila trofejnim trenerom. Osvajanje Kupa je bilo na nezaboravan način i tek sada se vidi koliko je to bilo teško uraditi i koliko veliki rezultat smo napravili. Drago mi je da sam ga i poslije četiri godine sačekao na Karađorđu, što mi pokazuje i da vrijedim, a nadam se da će saradnja biti uspješna barem kao prošli put”, rekao je Đorđević.

Bude vas sramota da ne radite kao on

Lalatović je za mnoge iznenadno došao iz Mladosti iz Lučana, sa kojom je u prethodnih sedam kola Superlige ostvario šest pobjeda.

"Od 18. godine sarađujemo i igrač sam kojeg je najviše puta imao u svojoj ekipi. Uvijek je isti i sa svima se isto ponaša i to je nešto po čemu se razlikuje od ostalih trenera. Dugo radi u srpskom fudbalu, drži Superligu u malom prstu. Njegova najveća vrlina je što ga igrači poštuju i spremni su da poginu za njega, a to je sve posljedica njegovog odnosa i rada na treningu gde on daje cijeloga sebe. Kada vidite kako vodi trening, utakmicu, jednostavno bude vas sramota da i vi ne pružite maksimum. Uvijek je u ekipama imao prave lidere, znao je da izabere igrača koji mu je produžena ruka na terenu. Vidjelo se njegovo trenersko umijeće i sada u Lučanima gdje su se neki prvo smejali kako ima matoru ekipu, a on je od njih izvukao najbolje i pravili su odlične rezultate. Jednostavno, on to ima i to ne može niko da mu oduzme".

S obzirom na to da je u toku pauza zbog utakmica reprezentacija u Ligi nacija, Lalatović će treći put "debitovati" na klupi Vojvodine sljedeće nedelje, u utakmici protiv Jedinstva sa Uba 19. oktobra. Prije toga, Voša će igrati prijateljski meč protiv Zenita, u kojem će Lalatović prvi put povesti "lale" ove sezone.