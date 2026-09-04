Najveća zarada u istoriji Arsenala: Rekordni transfer Gabrijela Martinelija napunio kasu na "Emiratima"

Ono što se najavljivalo prethodnih nedjelja, sada se definitivno i ostvarilo.

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Kako se i pretpostavljalo, Gabrijel Martineli je napustio Arsenal.

Brazilski fudbaler koji nije bio u prvom planu kod Mikela Artete u posljednje vrijeme, odlučio se za ovaj korak, bilo je dosta zainteresovanih ekipa a na kraju je odlučeno da zaigra za Al Hilal.

Martineli je u Arsenal stigao u julu 2019. godine, zabilježio 278 utakmica i postigao 62 gola.

Inače, ovaj transfer je najveći izlazni Arsenala u istoriji. Al Hilal je platio za njegove usluge 60 miliona funti.

(Kurir sport / Sportske.net)