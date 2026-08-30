Arsenal kupio novog Hviču: Dali milione za njega, ali će ga prvo pustiti da igra protiv Crvene zvezde

Arsenal je kupio Andriju Bartišvilija, ali će ovaj 17-godišnji fudbaler iz Gruzije prvo zaigrati protiv Crvene zvezde u Tblisiju u meču Lige konferencija.

Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia

Arsenal kupuje novog Hviču Kvaracheliju i to iz redova rivala Crvene zvezde u Ligi konferencija. "Transferkarket" javlja da je sve gotovo da mladi 17-godišnji ofanzivni vezista Iberije iz Gruzije Andrija Bartišvili potpiše za "tobdžije" iz Londona.

Bartišvillijev transfer će koštati 4.500.000 evra i on će početkom naredne sedmice doletjeti u London na ljekarske preglede i potpis ugovora. Navodno je dogovorio petogodišnju saradnju, a on će zapravo doći iz redova Kolhetija koji ga je samo pozajmio Iberiji.

Zapravo je Bartišvili ponikao u Dinamu iz Tblisijia, ali ga je Kolheti potpisao i pretprošle sezone ga je bacio u vatru. Ipak, kako je klub ispao iz lige odlučio je da ga pozajmi Iberiji gdje je odigrao 23 meča prošle sezone. Sada će Bartišvili stići u Englesku, ali tek kada 30. marta 2027. napuni 18 godina.

To znači da će mladi ofanzivni vezista koji se odlično snalazi i kao desno krilo imati priliku da igra u Ligi konferencija protiv Crvene zvezde za Iberiju u Tblisiju 10. decembra.

Bartišvili je bio i na radaru Liverpula, a mladi reprezentativac Gruzije koga porede sa Kvičom Kvarachelijom će se razvijati u domovini sve do početka sezone 2027/28. Transfer vredan 4.500.000 evra biće drugi najskuplji u istoriji gruzijske lige nakon naravno prelaska Kvarachelije iz Dinamo Batumija u Napoli 2022.