Posljednji na tabeli stiže Partizan: Zemun doveo Makedonca i prestao da gubi

Fudbaleri Zemuna su sa novim trenerom Đorđijem Mojsovom zaređali dva remija i sada se nadaju bijegu sa dna tabele. A tačno iznad njih je Partizan.

Izvor: MN Press/ SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Đorđi Mojsov (41) je stigao i Zemun je prestao da gubi. Prvo je odigrano 1:1 sa Radnikom iz Surdulice, da bi potom na gostovanju u Novom Pazaru bilo 2:2 (1:0).

Počelo je pogotkom Adema Ljajića u 15. minutu i do poluvremena je ostala na semaforu prednost domaćih. Ipak, u 48. minutu na samom početku drugog dijela igre Vasilije Bakić je izjednačio na dodavanje Belakovića.

Poveo je Novi Pazar u 63. minutu nakon druge asistencije Tomislava Dadića, dok je strijelac gola bio Aleksandar Miljković. Ipak, nakon crvenog kartona za Dadića u 89. minutu uspio je Đorđe Petrović u 93. minutu da izjednači i donese novi bod Zemunu.

Zemunci su zapravo prije dolaska Đorđija Mojsova jedini bod osvojili protiv Partizana na samom startu takmičenja, a onda je uslijedila serija poraza. Sada ovim bodom dolaze do ukupno tri i ostaju na dnu tabele. Odmah iznad njih je Partizan sa sedam bodova, Mačva ima osam kao i Radnički iz Niša.

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Zemunci će u narednim mečevima sa Železničarom i Mačvom kod kuće, a Čukaričkim u gostima tražiti prvu pobjedu u sezoni, a onda će se 1. novembra sastati sa Partizanom na "JNA".