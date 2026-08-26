Potres u Arsenalu: Arteta ponižavao zvijezdu tima, svlačionica mu okrenula leđa

Mikel Arteta se odlučio na drastične promjene u Arsenalu, a Gabrijel Martineli je jedan od igrača koji su sklonjeni iz tima.

Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Arsenal je prošle sezone konačno osvojio titulu u Premijer ligi, igrao je i finale Liga kupa i Lige šampiona, a da bi ekipa bila još bolja - Mikel Arteta odlučio je da je ozbiljno pojača. Otkupljen je Pjero Inkapije (40 miliona), stigli su Bruno Gimaraes (90 miliona evra), Ezri Konsa (60 miliona) i Hristos Colis (40), a to znači da u Arsenalu moraju da prodaju i sve one koji prave gužvu.

Arteta se tako već "riješio" Leandra Trosara i Jakuba Kivjora, a eksplicitno je vrata pokazao i Gabrijelu Martineliju. Brazilac koji je još od 2019. godine u Arsenalu sklonjen je iz tima na pomalo surov način, što je napravilo probleme u svlačionici jer se igrači sad među sobom pitaju - ko je sljedeći?

Sve je bilo odlično između Artete i njegovih igrača, bili su tu osmijesi, lijepa saradnja, a kada je trener dobio priliku da dovede neka nova imena - okrenuo je leđa onima koji su mu donijeli titulu. Tako je Gabrijel Martineli "precrtan" iz tima za prva dva meča koja je Arsenal već odigrao ove sezone (Komjuniti šild sa Sitijem i prvo kolo Premijer lige protiv Koventrija), što je bio način da se igrač ubijedi da prihvati ponudu iz Saudijske Arabije.

Očekuje se da će Al Hilal za njega platiti 65 miliona evra, dok samog igrača čeka vrlo bogat ugovor, daleko veći nego što je imao u Arsenalu (navodno 12 miliona evra neto), ali odlazi u ligu koja po kvalitetu nije ni prinijeti Premijer ligi - možda čak ni drugom rangu engleskog fudbala.

Ko je Gabrijel Martineli?

Izvor: Profimedia

Brazilac iz Sao Paula je još kao tinejdžer došao u Arsenal za oko desetak miliona evra iz Ituana - za koji je tada tek počeo da igra - a od tada je manje-više bio standardan u ekipi. Odigrao je bezmalo 300 utakmica za Arsenal i postigao je 62 gola, osvajajući jedan pehar u Premijer ligi i dva Komjuniti šilda.