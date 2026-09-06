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Da li sudije guraju Arsenal u Premijer ligi? Noga u glavu, ništa od crvenog kartona

Da li sudije guraju Arsenal u Premijer ligi? Noga u glavu, ništa od crvenog kartona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Arsenal je u derbiju kola pobijedio Čelsi, ali je meč obilježila sporna situacija kada je Gabrijel nogom u glavu udario golmana Martineza.

Arsenal Čelsi da li je Gabrijel trebalo da dobije crveni karton Izvor: Printscreen/X/SpursArmy

Arsenal je odlično počeo novu sezonu i ima tri pobjede iz tri utakmice. U derbiju kola je pobijedio Čelsi sa 2:1. Ali, taj meč obilježila je i jedna sporna situacija. Mnogi se pitaju zašto nije bilo reakcije iz VAR sobe i zašto Gabrijel nije dobio crveni karton.

Igrao se šesti minut u Londonu kada je Gabrijel nogom u glavu udario golmana Emilijana Martineza. Čuvar mreže gostiju je ostao da leži na zemlji, uhvativši se za glavu. Na usporenom snimku se jasno vidi da ga je udario u glavu.

Ušla je i ljekarska ekipa, ukazala pomoć argentinskom čuvaru mreže. Očekivalo se da će u tim momentima da stigne sugestija iz VAR sobe sudiji Krisu Kavani da pogleda snimak, ali se to nije dogodilo. U tom momentu je Čelsi vodio sa 1:0 golom Morgana Rodžersa i sa igračem više bi imao i brojčanu prednost.

Na kraju je domaćin preokrenuo, prvo je Kai Haverc izjednačio u 25. minutu, pa je Martin Edegor u 50. donio potpuni preokret. Tako ekipa Mikela Artete ide ka cilju, da odbrani titulu u Premijer ligi.

Arsenal Čelsi 2:1 highlights
Izvor: YouTube/Arena sport

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Tagovi

fudbal Premijer liga Arsenal Čelsi

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