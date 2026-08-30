Slutilo je na novu katastrofu, a onda se pojavio Bruno Fernandeš i odnio loptu kući!

Mančester junajted gubio je od Ipsviča na svom terenu, a onda se vratio u stilu.

Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Nakon meča u Londonu, gdje je Čelsi savladao Brajton 4:3, na još jedan duelu Premijer lige viđeno je sedam pogodaka.

Mančester junajted, nakon neočekivanog uvodnog zaostatka, na svom terenu deklasio je Ipsvič taun rezultatom 5:2 (1:1) u drugom kolu Premijer lige, upisavši tako prvu pobjedu u sezoni pod vođstvom menadžera Majkla Kerika.

Apsolutni junak susreta bio je Bruno Fernandeš. Portugalac je upisao het-trik i predvodio svoj tim do ubjedljivog trijumfa, dok je peti gol djelo Brajana Mbeuma, kojeg je upravo kapiten poslužio fantastičnim dodavanjem.

Junajted je preuzeo kontrolu nad utakmicom od samog početka, ali su gosti ipak prvi stigli do vođstva. U 29. minuti Lajf Dejvis je uputio sjajan udarac, lopta se od prečke odbila u mrežu za iznenađujućih 0:1.

Domaći su, međutim, brzo uzvratili. Bruno Fernandeš je u 40. minuti iskoristio neshvatljivu grešku odbrane Ipsviča, izašao sam pred golmana i rutinski izjednačio na 1:1, što je bio i konačan rezultat prvog poluvremena.

Kerikova ekipa izašla je u drugom poluvremenu sa potpuno novom energijom. Nakon serije opasnih prilika, štoper Ipsviča Džejkob Grivs u 56. minuti je skrenuo loptu u sopstvenu mrežu. Slavlje domaćih navijača nakratko je prekinuto jer je sudija konsultovao VAR tehnologiju zbog potencijalnog igranja rukom na početku akcije, ali je pogodak na kraju potvrđen.

Samo nekoliko minuta kasnije uslijedio je i jedanaesterac. Nakon prekršaja u kaznenom prostoru u 61. minuti, Bruno Fernandeš je bio siguran izvođač i donio Junajtedu dva gola prednosti.

Pritisak domaćina se nije smanjivao. Nakon udarca Brajana Mbeuma u 68. minuti, odbijenu loptu dočekao je Bruno Fernandeš i poslao je u mrežu za svoj het-trik, dok je "Old Traford" grmio od oduševljenja.

"Crveni đavoli" se nisu zaustavljali ni pri visokom vođstvu. Nastavili su sa prilikama, a golman Ipsviča Kel Šerpen morao je da spasava svoj tim vrhunskim intervencijama poslije udaraca Markusa Rašforda, Mateusa Kunje i Patrika Dorgua.

Ipak, u 82. minuti Mbeumo se upisao u strijelce za 5:1. Primio je sjajan pas od Fernandeša, izašao sam pred golmana i elegantno ga lobovao. Gosti su u nadoknadi uspjeli da ublaže poraz preko Čube Apkoma.

Ova pobjeda u potpunosti je izbrisala gorak ukus nakon poraza od Hal Sitija u prvom kolu. Junajted je poslao jasnu poruku da ima snagu za velike domete, vođen raspoloženim kapitenom koji je odigrao jednu od svojih najboljih utakmica u crvenom dresu.



