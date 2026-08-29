Totenhem je najgori tim u Premijer ligi!

Katastrofalan početak sezone u Premijer ligi za igrače Totenhema nakon potrošene rekordne svote novca u ljetnom prelaznom roku.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Nakon dva odigrana meča u Premijer ligi, fudbaleri Totenhema zakucani su za 20. mjesto na tabeli i tu će ostati osim ako do kraja ove runde neki od timova sa nula bodova ne pokvari gol-razliku i na taj način ih pretekne. Nakon što su u prvoj rundi poraženi od Brentforda (3:0), igrači londonskog kluba izgubili su i od Njukasla (2:0), pa nakon ne pretjerano teškog rasporeda na početku sezone ostaju bez osvojenog boda i bez postignutog gola.

Totenhem je bio bolji rival na meču odigranom u Londonu. Imali su veći posjed lopte, bolje prilike, više šuteva ka golu rivala, daleko više uspješnih dodavanja, čak i više izvedenih kornera... Sve to je palo u vodu, jer tim Roberta De Zerbija ne može da postigne gol na početku nove sezone.

Sa druge strane, Njukasl je znao kako to da uradi. Antoni Elanga je mrežu zatresao u 62. minutu, a Joan Visa isto to uradio deset minuta kasnije. Tada je Totenhem potpuno slomljen, pa će među njegovim navijačima vladati veoma loše raspoloženje tokom narednih dana - nisu navikli da budu posljednji na tabeli.

Koliko je Totenhem potrošio novca?

Da problemi budu još veći, sve ovo nakon što su ovog ljeta potrošili malo više od 400 miliona evra! Zapravo, preko 350 miliona evra potrošili su ovog ljeta, dok su se obavezali da će ostatak potrošiti narednog. Za taj novac u klub su stigli Sandro Tonali (108 miliona), Mateuš Fernandeš (99 miliona), Savinjo (87,7 miliona), Jan Pol van Heke (60 miliona), Markos Senesi, Endrju Robertson, Martin Dubravka kao slobodni igrači i Omar Marmuš koji je za sada na pozajmici iz Mančester sitija.

Egipatski fudbaler će jednu sezonu igrati za Totenhem kao pozajmljeni fudbaler, a engleski mediji otkrili su da je tim iz Londona pristao da ga narednog ljeta otkupi za 58 miliona evra, uz još dodatnih 12 miliona koji bi mogli da se aktiviraju kroz ostvarene bonuse u dresu novog kluba. Kompletiranjem tog transfera dolazi se do više od 410.000.000 evra koje je Totenhem potrošio samo na obeštećenje za svoje nove fudbalere.

Navodno, prelazni rok nije gotov za Totenhem. Trener Roberto De Zerbi mogao bi da dobije još pojačanja prije nego što se pijaca "zatvori", uprkos tome što njegov tim za sada nije opravdao uloženi novac. Ostaje samo da se vidi da li će fudbaleri željeti da stignu u London nakon ovakvog početka sezone.







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