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Spremaju se ogromni transferi u Premijer ligi! Mančester siti ostaje bez dvije velike zvijezde!

Spremaju se ogromni transferi u Premijer ligi! Mančester siti ostaje bez dvije velike zvijezde!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Fudbalski klub Totenhem pregovara sa Mančester sitijem o dovođenju napadača Savinja i Omara Marmuša.

Totenhem želi fudbalere Mančester sitija Izvor: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izvori "BBC-a" naveli su da pregovori dva kluba napreduju, ali da dogovor još nije postignut.

Totenhem je od prošle godine zainteresovan za Savinja, kada je 22-godišnji Brazilac odlučio da ostane na Etihadu.

Međutim, prošle sezone je u samo sedam utakmica u Premijer ligi bio starter, a sada razmišlja o tome da li da napusti klub u koji je 2024. godine došao iz Troa.

Marmuš je prošle godine došao u Mančester siti iz Ajntrahta iz Frankfurta, a prošle sezone postigao je osam golova u 36 utakmica u svim takmičenjima.

Siti nije naveo koliko traži za dvojicu napadača, ali će očekivati značajnu zaradu od njihove prodaje, naveo je BBC.

Totenhem je ovog ljeta doveo Mateuša Fernandeša iz Vest Hema i Sandra Tonalija iz Njukasla za 185 miliona funti.

Trener Roberto de Zerbi želi da pojača napad, nakon što je ekipa prošle sezone postigla 48 golova u 38 utakmica u Premijer ligi i u posljednjem kolu izborila opstanak.

Novu sezonu u Premijer ligi Totenhem će početi u subotu na gostujućem terenu protiv Brentforda.

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Tagovi

Mančester siti Totenhem transferi

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