Ovo nije fudbal, nego ludilo: Totenhem dao 150 miliona za rezerve Mančester sitija

Totenhem je upravo potrošio 150 miliona evra za dvojicu fudbalera koji nisu potrebni Mančester sitiju.

Izvor: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia

Totenhem je dogovorio dolazak dvojice fudbalera Mančester sitija u finišu letnjeg prelaznog roka, a prema informacijama medija iz Engleske za Omara Marmuša i Savinja platiće čak 150 miliona evra.

Saga oko njih dvojice traje čitavog leta i Mančester siti nije hteo da popusti dok ne dobije novac koji traži za svoje rezerviste. Tako će za Savinja dobiti neverovatnih 93,3 miliona evra, uz još 5,7 miliona evra kroz lako ostvarive bonuse, dok će ostatak sume od 151 miliona evra biti isplaćen za Omara Marmuša. Egipćanin će dakle biti plaćen nešto manje od 60 miliona evra, što je opet manje nego što je Siti uložio u njega (koštao 75 miliona evra).



Kada se uzme u obzir da je Siti ovog leta već zaradio skoro 200 miliona evra od transfera - Reijnders 60 miliona evra, Rodri 75, Traford 45 - može se reći da je kasa puna za napad na još neka pojačanja do kraja ljetnjeg prelaznog roka.

Koga je doveo još Totenhem?

Spursi su se jedva izvukli prošle sezone od ispadanja i sa novim trenerom Robertom de Zerbijem sanjanju velike snove. Sa Marmušom i Savinjom, prebaciće 400 miliona evra potrošenih na pojačanja, a doveli su Sandra Tonalija (108 miliona evra), Mateuša Fernandeša (99) i Jan Pola van Hekea (60).

Kao slobodni agenti stigli su Markos Senesi, Endrju Robertson i Martin Dubravka.

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Pogledajte 00:59 Mančester siti Izvor: Printscreen/YouTube Izvor: Printscreen/YouTube

(MONDO)