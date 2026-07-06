Sandro Tonali ima novi klub: Od suspenzije za klađenje do rekordnog transfera reprezentativca Italije

Totenhem Hotspur potvrdio je u ponedjeljak transfer Sandra Tonalija iz Njukasla.

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Više izvora je tokom proteklih nekoliko nedjelja izvestilo da su "pijevci" dogovorili posao vrijedan 115 miliona evra sa Njukaslom kako bi obezbijedili usluge bivše zvijezde Milana.

Ovaj transfer čini Tonalija najskupljim italijanskim fudbalerom svih vremena, čime je nadmašio Matea Retegija, koji je prije samo godinu dana prešao iz Atalante u Al Kadsiju u transferu vrijednom 68 miliona evra.

Tonali (26) je proveo posljednje tri sezone u Njukaslu, postigavši deset golova i zabilježivši deset asistencija u 110 nastupa u svim takmičenjima.

Kao bivša zvijezda Milana i Breše, Tonali je osvojio titulu u Seriji A sa "rosonerima" u sezoni 2021/22, a tokom svog trogodišnjeg boravka u Njukaslu podigao je trofej Karabao kupa.

Italijanski reprezentativac debitovao je za seniorsku selekciju "azura" 2019. godine i postigao je četiri gola u 32 nastupa za nacionalni tim.

Zvanično saopštenje Totenhema

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"Uporna, kreativna i energična figura širom veznog reda, Sandro nam se pridružuje iz Njukasla, gdje je postao jedan od najkonstantnijih igrača u Premijer ligi", naveo je londonski klub u saopštenju.

"Rođen u Lodiju u Italiji, zanat je pekao u Lombardiji, započevši svoj fudbalski put u Lombardija Unu i Pjaćenci, prije nego što se pridružio Breši 2012. godine. U rodnom klubu svog novog šefa stručnog štaba Roberta, ovaj vezista je debitovao u profesionalnom fudbalu za tadašnjeg člana Serije B u avgustu 2017. godine, i imao je izvanrednu debitantsku sezonu, nakon koje je proglašen za igrača sezone u toj ligi. To priznanje je osvojio i sljedeće godine, kada je igrao ključnu ulogu u plasmanu Breše u Seriju A u sezoni 2018/19.

Nakon tri impresivne sezone i 89 nastupa za 'La Leonessu' (Lavicu), Sandro je u septembru 2020. godine prešao u italijanskog giganta Milan na jednogodišnju pozajmicu, gdje je postao ključni dio tima i osetio prvi ukus evropskog fudbala kada su 'rosoneri' stigli do osmine finala Lige Evrope.

Sljedeće sezone njegov prelazak u Milan postao je trajan, a uspješna godina za ovaj klub iz Serije A donijela im je 19. 'skudeto', prvi od 2011. godine. Nastupivši na svim osim na dvije prvenstvene utakmice te sezone, Sandro je bio ključ uspjeha tima i zabilježio je šest nastupa u grupnoj fazi Lige šampiona.

Kao ponovo standardan igrač u veznom redu u sezoni 2022/23, nastupao je u Ligi šampiona drugu sezonu zaredom i počeo svaku utakmicu dok je tim stigao do polufinala takmičenja. Za Milan je upisao ukupno 130 nastupa, postigao sedam golova i pobrao bezbroj pohvala za svoje partije", navedeno je u saopštenju Totenhema.

MRLJA U KARIJERI

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Novi fudbaler Totenhema imao je i jednu mrlju u karijeri - suspendovan je na 10 mjeseci zbog učestvovanja u velikom kladioničkom skandalu u italijanskom fudbalu (klađenje na utakmice, uključujući ilegalne platforme). Bio je suspendovan od oktobra 2023. do avgusta 2024.

(MONDO)