Da li je Milan znao za optužbe protiv Sandra Tonalija? U Njukaslu sprovode istragu...

Da li je Milan prodao Sandra Tonalija zbog optužbi o ilegalnom klađenju?

Izvor: Profimedia

Sandro Tonali izbačen je iz fudbala na 10 mjeseci zbog ilegalnog klađenja. I to nije sve, navodno se sprema nova istraga kako bi se utvrdilo da li se kladio i kada je potpisao za Njukasl. Dok se to čeka pojavilo se jedno pitanje koje je uzburkalo javnost. Da li je Milan znao za ove optužbe prije nego što ga je prodao?

Neki tvrde da su upravo zbog toga radili sve da ga što prije prodaju i zarade 64 miliona evra, dok drugi tvrde da je sve to samo slučajnost. Šta je istina? "Šta je tačno Milan znao u momentu pregovora? Teško mi je da pričam o tome i da ulazim u to šta je drugi klub znao. Ono što mogu da kažem jeste da ćemo sprovesti internu istragu", poručio je direktor Njukasla Den Ešvort.

Jasno je da Italijan neće moći da pomogne klubu do kraja sezone, a možda i duže ako se sprovede nova istraga. "Tonali je ljudsko biće, svako od nas je radio nke stvari koje nije smio i sigurno da svi zbog toga žalimo. Uz njega smo, pružamo mu podršku, imamo program za to i radimo na njegovom mentalnom zdravlju. Još uvijek prikupljamo podatke u vezi njegovog igranja utakmica, ali će on trenirati normalno sa timom", rekao je Ešvort.

