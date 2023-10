Policija upala na trening "azura" zbog Sandra Tonalija! "Ide na odvikavanje od klađenja"

Poznati Italijan mora da se suoči sa svojim velikim problemom.

Sa italijanskim fudbalerom Sandrom Tonalijem u Njukaslu su ovog ljeta zbijali benigne šale da se ne smije i da je to znak da mu je žao što je otišao iz Milana, kluba za koji navija odmalena. Međutim, sada zaista ništa nije smiješno ni njemu, ni u vezi sa njim, jer je otkriveno da je u grupi italijanskih fudbalera koji su se ilegalno kladili.

On je odveden sa treninga reprezentacije Italije, Englezi su odmah poslali avion po njega i menadžer Edi Hou ga čeka, spreman za teške razgovore. U međuvremenu, u Italiji je "Korirere delo Sport" otkrio šta se događalo u danima ogromnog skandala, koji će baciti sjenku na karijeru sjajnog veziste, koji je već u Engleskoj dobio navijačku pjesmu "Jede špagete, pije Moreti i mrzi Sanderlend".

"Juče ujutru, Sandro je plakao. Učinio je to kada se vratio u Milano poslije neprospavane noći u Firenci od šoka zbog policijske posjete Koverćanu, trening centru reprezentacije. On osjeća stih od shvatanja da nije trebalo da se prepusti određenim 'hobijima' koji se praktikuju zbog dosade ili zbog ugledanja na starije kolege. Sada je u riziku da ga to skupo košta i zato je Sandro sa stidom prihvatio obavještenje svojih agenata da je potrebno da se obrati terapeutu da bi prevazišao problem zavisnosti od kockanja", navedeno je u tekstu.

Tonali je u Italiji nazivan često "Novi Andrea Pirlo", sa Milanom je osvojio titulu, ljetos je plaćen 64 miliona evra Milanu i nije mu bilo lako da napusti roso-nere. Sada su njegovi problemi mnogo teži i zato je pristao da krene na oporavak, jer je svjestan da je prekršio pravila - "više iz nepažnje nego iz zlobe", pišu italijanski novinari.

U njegovom okruženjem kažu da je Tonali napravio "mladalačku grešku" i zato je spreman da se stavi na raspolaganje Federaciji i da održi niz sastanaka sa mladima kojima će objasniti svoje ponašanje, koje ne bi trebalo da slijede. Njukasl je ukupno u njega uložio 150 miliona evra. "Uplašen je, udarac je bio veliki", kažu bliski igrači Italijanu.