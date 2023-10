"Izgubili smo dva šampiona, ali ostajemo jak tim!" Poruka selektora Italije nakon što su dva fudbalera privedena!

Zbog onlajn klađenja, reprezentacija Italije ostala je bez dva igrača, a u pitanju su Sandro Tonali i Nikolo Zaniolo.

Izvor: Profimedia

Selektor reprezentaciju Italije Lučano Spaleti ostao je bez dva igrača, u pitanju su Sandro Tonali i Nikolo Zaniolo koji su optuženi za nedozvoljeno onlajn klađenje. Italijane očekuje mečevi protiv Malte i Engleske, a trener je spokojan što se tiče fudbalera koji ipak neće biti u mogućnosti pomognu svojoj reprezentaciji. Trener Spaleti je poslije njihovog odlaska ohrabrio tim i rekao da još uvijek imaju velike šanse.

"Čija je bila odluka da ih reprezentacija pusti? Nije lijepo reći ko je donio odluku, samo ću reći da je to ispravna odluka. Hajde sada da razmišljamo o igri: gubimo dva šampiona, ali ostajemo veoma jak tim", izjavio je selektor Lučano, pa se osvrnuo na trenutnu situaciji u "A" timu Italije.

"Bila je teška noć, bilo je mnogo gorčine zbog onoga što se dogodilo, cijeli tim je bio uz njih njih i to ćemo učiniti čak i kada se reflektori ugase. Ispravno je što smo pokušali da im pomognemo, ali ako se ispostavi da su krivi, onda bi pravda trebalo da ide svojim tokom. Ako su učinili neregularne stvari, u redu je da se za to plati, tako to funkcioniše. Izgubili smo dva šampiona, Zaniolo je izvanredan igrač i sigurno će zbog njega biti nekih nedostataka na terenu", zaključio je selektor.

Njukasl i Aston Vila, za koje od ovog leta igraju Tonali i Zaniolo, nisu se oglašavali. Fudbalski savez Italije je objavio da će ova dva igrača biti udaljena do daljeg iz redova nacionalnog tima.

