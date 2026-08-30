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Spektakl u Londonu: Čelsi u meču sa sedam golova savladao Brajton

Spektakl u Londonu: Čelsi u meču sa sedam golova savladao Brajton

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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U nevjerovatnoj utakmici punoj preokreta i uzbuđenja, "plavci" imali 3:0 nakon pola sata igre, ali to nije bilo dovoljno da se uđe u mirnu završnicu.

Čelsi Izvor: Mark Pain / Alamy / Profimedia

Čelsi je pred svojim navijačima savladao Brajton rezultatom 4:3. Bio je ovo domaći debi u Premijer ligi za novog menadžera "plavaca" Ćabija Alonsa, koji je produžio perfekatan start na klupi londonskog kluba.

U izuzetno uzbudljivoj utakmici drugog kola Premijer lige, Čelsi je na "Stemford bridžu" imao 3:0 nakon 32 minuta igre, ali to nije bilo dovoljno za opuštanje, jer je Brajton stigao do 3:2, kasnije do 4:3, ali nisu gosti imali snage u potpunosti da iznenade tim iz Londona i odnesu barem bod.

Domaćini su silovito otvorili meč i već u prvom poluvremenu stekli ubjedljivu prednost. Mrežu gostiju načeo je Romeo Lavija u 4. minutu, da bi na 2:0 povisio Pedro Neto u 14. minuti. Kada je Žoai Pedro nakon nešto više od pola sata pogodio za 3:0, činilo se da je pitanje pobjednika riješeno. Ipak, Brajton se vraća u igru preko Malika Jalkujea, koji smanjuje na 3:1 u 35. minutu.

U nastavku gosti unose potpunu neizvjesnost nakon što je Žoao Pedro u 63. minuti zatresao sopstvenu mrežu. Pobjedu Čelsija potvrdio je Kol Palmer golom u 74. minuti za 4:2, dok je Paskal Gros u petom minutu nadoknade samo ublažio poraz gostiju.

Čelsi je maksimalan poslije dva kola, baš kao i Mančester siti i Hal Sergeja Jakirovića, dok je Brajton, nakon ubjedljivog trijumfa 4:0 protiv Aston vile, upisao prvi poraz u sezoni.



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Čelsi Brajton Premijer liga

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