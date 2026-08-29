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Liverpul kiksao i na Enfildu, definitino nije bilo do trenera

Liverpul kiksao i na Enfildu, definitino nije bilo do trenera

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Liverpul ponovo razočarao i kiksao i na Enfildu, protiv Notingem Foresta.

Liverpul odigrao neriješeno sa Notingem Forestom Izvor: Epa/Adam Vaughan

Liverpul nije pobijedio ni u drugoj utakmici Premijer lige ove sezone, jer je kiksao i protiv Notingem Foresta na Enfildu (2:2). Poslije remija protiv Njukasla na otvaranju takmičarske 2026/27, ekipa Andonija Irajole uspjela je samo da izbjegne poraz od Foresta, ne i da pobijedi.

Gostujuća ekipa, u kojoj je čitav meč odigrao srpski defanzivac Nikola Milenković, dva puta je vodila na kultnom stadionu i nije uspjela da dovrši posao posijle odlične partije Morgana Gibs-Vajta, asistenta u 24. minutu za 0:1 (Den Endoj) i strijelca u 70. iz penala za 1:2.

Liverpul je izjednačio prvi put u 60. minutu oglom Aleksandera Isaka, a drugi put u 82. pogotkomo pojačanja iz Osasune, Viktora Munjoza, na asistenciju Florijana Virca. I to je bilo sve.

Dok se iščekuje dolazak napadača Pari Sen Žermena Bredlija Barkole za čak 145 miliona evra, neizbježno će se opet postaviti pitanje da li skupocjene kupovine od prošlog ljeta Aleksander Isak (145 miliona) i Florijan Virc (125 miliona) zaista mogu da budu lideri šampionskog tima. Jer je već potpuno jasno da ne vrede toliko novca koliko ih je Liverpul (pre)platio.

Kerkez zamijenjen

Nažalost, ima u Engleskoj legendi koji isto to smatraju i za Miloša Kerkeza, mađarskog beka srpskog porekla. On je protiv Foresta igrao do 71. minuta, a onda ga je zamijenio Kostas Cimikas. 



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Tagovi

Liverpul Notingem Forest Premijer liga

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