Fudbaleri Brajtona su nakon ubjedljive pobjede nad Arsenalom 3:0 (2:0) ne samo u vrhu tabele već i rani kandidati da se bore za trofej u Premijer ligi.

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Loš dan za londonske klubove u Premijer ligi, a pretežak za šampiona Premijer lige - Arsenal. Izgubio je od Brajtona preubjedljivih 3:0 u gostima, protiv domaćina koji je igrao u prelijepim dresovima - dizajniranim u znak sjećanja na početke kluba prije 125 godina.

"Tobdžije" ni u jednom momentu utakmice nisu imale šansu da se približe, a sve je krenulo kada je iskusni Paskal Gros pogodio na asistenciju Kostulasa u 31. minutu. Do poluvremena i Kostulas je postigao gol za 2:0 na dodavanje Gomeza, a u 57. minutu Andres je poslije dodavanja Grosa postavio konačnih 3:0.

Pogledajte kako su slavili momci u prelijepim plavim dresovima:

Vidi opis Bruka Arsenala: Brajton zgazio šampiona u dresu od prije 125 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Gareth Fuller / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Probao je sve trener šampiona Mikel Arteta, uvodio je redom Zubimendija, Merina, Đekereša, Ezea i Daumana, ali ni u jednom momentu njegov tim nije zaprijetio. Nakon ove utakmice Mančester siti je prvi na tabeli sa 12 bodova koliko sa utakmicom više ima i Arsenal, dok je Brajton sada treći sa 10 bodova.

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Odigran je još jedan meč Premijer lige i to u Liverpulu gdje je Everton savladao Ipsvič 1:0. Visoki Tjerno Bari je u 11. minutu dao jedini gol na meču, a drugi je postigao u 58, ali je on poništen: Iako je Fatavu zbog simuliranja dobio crveni karton u 67. minutu, nisu to "karamele" iskoristile i ostalo je 1:0.