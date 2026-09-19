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Spektakl sa osam golova u Krupi na Vrbasu: Treneri BSK-a i Radnika čestitali igračima oba tima

Spektakl sa osam golova u Krupi na Vrbasu: Treneri BSK-a i Radnika čestitali igračima oba tima

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Najbolja utakmica sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine viđena je u duelu osmog kola u Krupi na Vrbasu, gdje su BSK i Radnik podijelili bodove uz čak osam postignutih pogodaka.

BSK Radnik 4:4 izjave Bojan Krulj Bojan Puzigaća Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Iako su ljubitelji fudbala i neutralni posmatrači uživali u utakmici punoj preokreta i šansi, šefovi stručnih štabova Bojan Krulj i Bojan Puzigaća imali su pomiješana osjećanja nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i remija 4:4 (1:2) u osmom kolu Premijer lige BiH.

Trener gostiju iz Bijeljine Bojan Krulj istakao je da ostaje žal za pobjedom, ali je pohvalio borbenost i zalaganje svojih izabranika.

"Čestitao bih jednoj i drugoj ekipi na prikazanoj igri, a posebno mojim momcima na kvalitetu koji su pokazali. Primili smo golove kako smo primili i to je to, okrećemo se sljedećoj utakmici", rekao je Krulj za "Arenu Sport".

Na pitanje o ofanzivnom izdanju svog tima, Krulj je naglasio da bodovni saldo diktira opšti utisak.

"Ne mogu da budem zadovoljan kada ne pobijedimo utakmicu, ali sa karakterom ekipe mogu da budem zadovoljan."

Sada slijedi reprezentativna pauza, u kojoj će Semberci nastaviti da rade kako bi što prije stigli i do prve pobjede.

"Spremaćemo se, radićemo na tome da ispravljamo greške i da pokušamo da budemo bolji".

Njegov kolega sa banjalučke klupe Bojan Puzigaća je naglasio da je publika imala priliku da gleda izuzetno uzbudljiv susret, ali nije krio nezadovoljstvo zbog defanzivnih propusta svoje ekipe.

"Neutralni gledaoci su stvarno imali šta da vide: osam golova, pregršt šansi... Utakmica je mogla otići na jednu ili na drugu stranu. Da je ostalo 4:3 za Radnik, bilo bi zasluženo, tu nema govora. Ono što se nama dešava po ko zna koji put jesu nevjerovatne stvari: od četiri gola koja smo primili, bukvalno smo tri dali iz naših individualnih, neiznuđenih grešaka", rekao je Puzigaća.

Trener BSK-a je dodao da timski duh ostaje neupitan bez obzira na pojedinačne propuste pojedinih iskusnih igrača.

"Nećemo etiketirati nikoga. Mi smo danas osvojili bod svi zajedno. I kad gubimo, i kad pobjeđujemo, i kad odigramo neriješeno - svi smo zajedno", podvukao je šef struke Banjalučana.

(MONDO)

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Tagovi

Bojan Puzigaća Bojan Krulj FK Radnik Bijeljina FK BSK Premijer liga BiH

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