Željezničar izvukao remi protiv Čelika na proslavi 105. rođendana (FOTO)

Na otvaranju osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između Željezničara i Čelika bodovi su podijeljeni.

Izvor: Avaz.ba

Željo je poslije sedam godina dočekao zenički klub i na proslavi 105 godina postojanja kluba nije uspio da stigne do pobjede! Štaviše, plavi mogu na kraju biti zadovoljniji jednim bodom u duelu sa povratnikom u Premijer ligu BiH poslije sedam godina.

ŽELJEZNIČAR - ČELIK 1:1 (0:0)

Utakmica dva rivala počela je u slavljeničkoj atmosferi s obzirom da plavi sutra (subota) slave 105. rođendan.

Zbog toga su Sarajlije od starta nametnule napadačku igru, što je i obećao trener David Muslera, ali osim nekoliko polušansi ispred golmana Armana Šutkovića, nisu uspjeli da kreiraju priliku iz kategorije stopostotnih.

Do 26. minuta kada je Rodrigo Piloto primirio dugu loptu na lijevoj strani i centrirao u kazneni prostor, a tamo je negdje oko bijele tačke iz prve šutirao Jakuba Dabo, za malo iznad prečke.

Najbolju priliku da stignu do prednosti, fudbaleri Čelika su propustili u 39. minutu kada se poslije dobre akcije u mat poziciji našao Anes Mašić, ali je glavom neometan šutirao pored stative.

Na samom početku drugog dijela meča, Čelik je bio u šansi, međutim, Tarik Abdulahović je spasio Želju nakon udarca Mašića, ali ni golman sarajevskog tima nije ništa mogao u 56. minutu.

Tada je poslije dodavanja Nedima Smajlovića, Oliver Šarkić pogodio desni ugao Željinog gola za vođstvo Čelika - 0:1.

Četiri minuta kasnije, Zeničani su umalo udvostručili prednost, golman Želje je praktično bio savladan, ali je Dabo uz pomoć prečke spriječio pogodak.

Pokušavali su Muslerovi izabranici da stignu do izjednačenja, ali ni promjene koje je španski stručnjak napravio nisu doprinijele da Željo ozbiljnije zaprijeti Šutkovićevom golu.

Do 80. minuta kada je kapiten Želje Aleksa Pejić poslije slobodnog udarca majstorski pogodio mrežu Zeničana sa 20-ak metara - 1:1.

Šest minuta kasnije viđena je i jedna sporna situacija u kaznenom prostoru Želje - Dejan Vidić, koji je s klupe ušao umjesto Mašića, činilo se da je rukama zaustavljen u dobroj šansi, međutim, ni sudija Mirza Kazlagić niti arbitri u VAR sobi nisu reagovali.

Zbog žestokog protesta, neko na klupi Zeničana je zaradio direktan crveni karton.

Do kraja se rezultat nije mijenjao, pa su bodovi podijeljeni na 105. rođendanu kluba sa "Grbavice".

ŽELJEZNIČAR: Abdulahović, Karamarko Marko, Ibrišimović, Karamarko Marin, Nastić, Pejić, Radovac, Dabo, Dragović, Kunja, Piloto. Trener: David Muslera

ČELIK: Šutković, Šabanović, Horić, Smajlović, Omić, Šarkić, Mohedano, Sijamija, Hrvanović, Gogić, Mašić. Trener: Bojan Regoje

Dimitrije Dimitrijević inicijator osnivanja kluba i prvi strijelac Želje

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Fudbalski klub Željezničar slavi u subotu 105. godina postojanja.

Na sutrašnji dan prije 105 godina je zvanično registrovan u tadašnjem Sarajevskom fudbalskom podsavezu. Po Statutu kluba, 19. septembar je rođendan kluba sa "Grbavice".

Prvi meč je odigrao nešto ranije protiv SAŠK Napretka, koji je tada važio za jedan od najboljih klubova na teritoriji Bosne i Hercegovine, prenio je klupski sajt.

Ideju o osnivanju Željezničara, mladi željeznički radnik Dimitrije Dimitrijević, koji je rođen i odrastao u centru grada na Mejtašu, u Čekaluši, predložio je već 1920. godine svom kolegi i prijatelju mašinovođi, Ludvigu Lepleu. Uz Stjepana Katalinića, oni formiraju inicijativni odbor iz čijeg jezgra nastaje i prva uprava kluba, na čijem čelu se našao diplomirani inženjer građevinarstva, Austrijanac po rođenju, Mađar po narodnosti, Hinko Tegzeš.

U osnivanju svog kluba veliki doprinos dali su svi radnici Željeznica: kupljena je lopta, prva sportska oprema, treniralo se na vojnom vježbalištu Egzercir, izrađena su i obilježja kluba, a djevojke igrača su na majicama izvezle lokomotivu - prvi grb kluba.

Uz dosta problema sa tadašnjim vlastima, plavi sa "Grbavice" su primljeni u Podsavez 19. septembra 1921. godine. Već pomenutu utakmicu sa SAŠK Napretkom, Željezničar je izgubio 5:1, a jedini strijelac za Željezničar bio je upravo Dimitrije Dimitrijević.

Tim je nastupio u sastavu: Stefan Cicvol, Milan Tomić, Vilim Novak, Rudolf Kefer, Milovan Adamović, Stjepan Katalinić, Ludvig Leple, Dragutin Siber, Dimitrije Dimitrijević, Ivan Krajnc i Franjo Cvelfer. U drugom dijelu su nastupili još Ivan Dunkl i Milutin Egić.









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(MONDO)