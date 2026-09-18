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Nik Kalates: "Želio sam da ostanem u Partizanu, ali oni nisu"

Nik Kalates: "Želio sam da ostanem u Partizanu, ali oni nisu"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Bivši košarkaš Partizana Nik Kalates otrkio je da je imao želju da ostane u Humskoj.

nik kalates htio da ostane u partizanu Izvor: MN PRESS

Ako ne najbolji, onda sigurno najiskusniji košarkaš u prošlosezonskoj ekipi, Nik Kalates napustio je tim Partizana ovog ljeta. Iako je postojala nada da će najbolji plejmejker Evrope ostati u crno-bijelom dresu, a kako i sam kaže, postojala je i njegova volja, to se ipak nije dogodilo. Kako i zašto? Nekoliko mjeseci kasnije otkrio je, upravo, Nik Kalates.

"Želio sam da ostanem, 100 posto, ali nisu to željeli tokom perioda kada su pregovori trajali. Mislim da su tada malo nestali", otvoreno je rekao Kalates novinarima u Atini.

Želja navijača je postojala, jasno je da je bio igrač koji svojom inteligencijom i iskustvom mijenja tok meča na terenu, ali izgleda da u Humskoj nije bilo mjesta. Ipak, iskusni Grk je odluku kluba dobro prihvatio i našao mirnu luku u PAOK-u. "Nema ljutnje. Važna je stvar i blagoslov što sam imao priliku da igram za Partizan i veoma sam uzbuđen što ću sad igrati za PAOK."

Šta je Kalates još rekao o Partizanu?

Bivši košarkaš Partizana bio je želja navijača još u najboljim igračkim godinama. Ipak, uslovi za njegov dolazak su se stvorili tek kad je postao veteran, ali je i kao takav uspio da osvoji srca publike. Čini se da je ljubav obostrana.

"Partizan će uvijek biti u mom srcu. Ti momci su bili sjajni. Navijači su bili nevjerovatni od kada sam tamo i ne mogu dovoljno da im zahvalim", dodao je.

Očekivanja od PAOK-a?

PAOK je pobijedio Partizan, ali to nije glavna vijest. Grčki klub ima velike ambicije i trijumf nad evroligašem nije nešto čime će se zadovoljiti.

"Kada napravite ovakav tim, imate pritisak da osvojite titulu. Idemo korak po korak, još nemamo mnogo zajedničkih mečeva. Džedi i ja smo došli kasnije jer smo bili sa reprezentacijom. Imamo mnogo igrača koji mogu da igraju na različitim pozicijama. Imamo mnogo igrača koji mogu da rade različite stvari i sviđa mi se način na koji izgledamo. Imamo veoma dubok roster i veliki potencijal da budemo dobri."

Nedavno se pojavila i vijest da bi PAOK mogao da postane franšiza Evrolige, ako ne, možda bi učešće mogao da izbori i kroz Evrokup?

"To je još daleko... Mislim da će nas svakodnevno napredovanje i svakodnevno poboljšavanje samo dovesti do toga da vidimo gdje ćemo biti na kraju", zaključio je.

Bonus video: 

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01:15:29
Priča za medalju: Andrija Prlainović
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Nik Kalates KK Partizan KK PAOK

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