Trener Crvene zvezde Ibon Navaro je poslije pobjede nad Arisom analizirao meč, ali i dodao da tim nije spreman za početak evroligaške sezone i nije jedini.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se revanširala Arisu za nedavni, ubjedljiv poraz, a poslije meča trener Ibon Navaro je analizirao susret. Poslije dva poraza u ljetnjim pripremama i dvije pobjede, utisci se mogu sumirati, a trener crveno-bijelih je uradio upravo to. Trijumf kluba sa Malog Kalemegdana nije važan samo jer se "pobjeda piše", već je to zalog za naredne mečeve Crvene zvezde.

"Poslije ove utakmice imam bolji osjećaj nego poslije prethodne. Ne samo zbog rezultata, već i zato što smo imali nekoliko ciljeva koje smo željeli da ostvarimo i mislim da smo neke stvari u napadu uradili bolje. U posljednjim minutima smo imali određene probleme, vjerovatno zato što smo izgubili kontrolu nad nekim situacijama. Imali smo šest izgubljenih lopti, što je broj sa kojim možemo da živimo. Takođe, imali smo veoma dobru realizaciju u pojedinim segmentima i generalno mislim da smo napravili veliki napredak", rekao je Navaro poslije pobjede.

Vidi opis Ibon Navaro: "Sa 11 treninga ne možete da napravite ništa ozbiljno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Cilj u meču protiv Arisa je bio jasan: "Želim da zadržimo određeni tempo, ali moramo dobro da razumijemo igru, naše igrače i način na koji treba da reaguju u određenim situacijama. Pokušavamo da analiziramo te stvari i da nastavimo da ih razvijamo kroz rad. Moramo da pronađemo načine da smanjimo broj grešaka i izgubljenih lopti. U ovom meču smo u tome uspjeli i to je bio jedan od naših važnih ciljeva. Moramo još da napredujemo kada je riječ o dodavanjima i kretanju lopte, kao i o 'spejsingu'. U pojedinim periodima smo to radili veoma dobro", bio je zadovoljan Navaro.

Pobjeda je važna, ali...

Bilo je važno da se crveno-bijeli revanširaju Arisu za bolan poraz. Ipak, trijumf u pripremnoj utakmici nije najvažniji u ovom trenutku.

"Nije stvar u rezultatu. Stvar je u tome da napredujemo kao ekipa. Da li smo spremni za početak Evrolige? Ako pitate 20 ekipa koje će igrati Evroligu da li su spremne, vjerovatno bi vam sve rekle da nisu. Mi smo odigrali svega 11 utakmica. Sa 11 treninga ne možete da napravite nešto ozbiljno. Biće nam potrebno vrijeme", naglasio je.

Vidi opis Ibon Navaro: "Sa 11 treninga ne možete da napravite ništa ozbiljno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

"Imamo još utakmica i pokušaćemo da prvi meč Evrolige dočekamo u najboljem mogućem stanju. Naravno, ne znam koliko će ljudi biti na tribinama, ali njihova energija može mnogo da nam pomogne. Nadam se da ćemo, uz ono što imamo u ekipi i uz podršku naših navijača, uspjeti da budemo konkurentni."

Kakva je situacija u Crvenoj zvezdi? "Postoje određeni problemi koji nisu povezani sa košarkom. Neki igrači imaju probleme, a pojedini su danas igrali iako nisu bili u najboljem stanju. Zbog toga moramo da budemo zahvalni igračima koji su danas bili na raspolaganju i koji su izašli na teren. Naravno, možemo i moramo da budemo bolji. Mislim da imamo dobre fizičke i atletske predispozicije, ali do sada nismo mogli da ih pokažemo u punoj meri, jer nam je potrebno da više igrača bude u najboljem fizičkom stanju. Što se tiče Semija Odželeja, znate da je trebalo da igra utakmicu protiv Arisa. Ipak, želimo da sa igračima radimo koliko god možemo i da ih pripremimo za utakmice. Ali ako neki igrač nije u stanju da nam pomogne na potrebnom nivou, ne možemo da ga forsiramo samo zato što imamo utakmicu protiv Albine. Moramo da budemo pametni."

O Džaredu Batleru... Prostor za napredak i dalje postoji.

"Vidimo kako Džered funkcioniše danas, kao i u prethodnim utakmicama protiv Arisa. Moramo da vidimo kako da unaprijedimo njegovu igru do početka sezone."

Bonus video:

Pogledajte 01:34:23 Priča za medalju: Nenad Peruničić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)