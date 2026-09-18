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Trener Čelika Bojan Regoje poslije remija na Grbavici: "Zaslužili smo pobjedu, bolji smo od Željezničara"

Trener Čelika Bojan Regoje poslije remija na Grbavici: "Zaslužili smo pobjedu, bolji smo od Željezničara"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Šef struke zeničkog Čelika Bojan Regoje nije bio zadovoljan rezultatom na proslavi 105. rođendana sarajevskog Željezničara (1:1).

Bojan Regoje Izvor: Promo/NK Čelik Zenica/Draženko Jurišić

Željo i Čelik su remizirali na "Grbavici" (1:1) u prvom meču osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine i prvi nakon sedam godina pauze.

Bila je to proslava 105 godina postojanja kluba sa "Grbavice", koji je ipak zadovoljniji osvojenim bodom sudeći po svemu viđenom na terenu.

"Kao što sam rekao u najavi utakmice, mi smo ovdje došli da pobijedimo i znao sam da smo u ovom trenutku bolja ekipa od Želje. Tako smo se i postavili i mislim da smo apsolutno danas zaslužili pobjedu. Imali smo neke šanse, na rezultatu 1:0 treba da rješavamo utakmicu. Kasnije iz jednog prekida opet primimo gol, ali evo, kažem opet, čestitam momcima. Stvarno su danas odigrali mušku utakmicu, pokazalo se da mogu da igraju i pred velikim brojem navijača i sa kvalitetnim ekipama. Što se tiče njih, sa moje strane ide jedna velika čestitka", rekao je Regoje za "Moju TV" i zahvalio zeničkim pristalicama koji su u velikom broju došli na "Grbavicu".

"Lijepo je igrati ovdje stvarno pred ovolikim brojem navijača. Čestitao bih i našim navijačima koji su stigli u velikom broju, koji su nam dali podršku i naš su 12. igrač uvijek".

Prema njegovim riječima, dobro će njegovom timu doći nešto duža reprezentativna pauza.

"Nama ova pauza dolazi u dobrom trenutku pošto imamo tri povrijeđena igrača koja su standardna. Tako da ćemo imati dovoljno vremena da se odmorimo i da vratimo sve povrijeđene igrače u pogon. Nadam se da ćemo poslije ove reprezentativne pauze biti još bolji".

Njegov kolega sa klupe Želje David Muslera rekao je kratko da je njegova ekipa večeras izgubila dva boda.

(MONDO)

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Tagovi

NK Čelik Bojan Regoje FK Željezničar

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