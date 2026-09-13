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Muslera “ne može da opiše šta je gledao”: Morali smo da porazgovaramo na poluvremenu!

Muslera “ne može da opiše šta je gledao”: Morali smo da porazgovaramo na poluvremenu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Trener Željezničara David Muslera Rodrigez prokomentarisao remi svoje ekipe sa Slogom u Doboju.

David Muslera Rodrigez Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Nakon dvije vezane pobjede Željezničar nije uspio da dođe do novog trijumfa u nedjelju u Doboju.

Ekipa Davida muslere remizirala je 1:1 sa Slogom, koja je vodila do 65. minuta, a onda je Rodrigo Piloto zabio za izjednačenje i podjelu bodova.

"Ovo što sam gledao ne mogu da opišem. Teško je pričati kada gledaš ovakve stvari. Prvo poluvrijeme bolje da zaboravimo. Morali smo da razgovaramo na poluvremenu. Mnogo bolje je bilo u nastavku. Izmjene su nam donijele dosta toga pozitivnog, to je ono što želim da postignem kada vršim promjene. U jednu ruku zadržali smo dinamiku, treći meč bez poraza. Od sutra se okrećemo utakmici protiv Čelika", prokomentarisao je trener Željezničara.

Potom se osvrnuo na taj duel koji očakuje ekipu s Grbavice.

"Igranje na našem terenu pred našim navijačima je uvijek prednost, a pratili su nas i danas ovdje. Sigurno da ćemo da se borimo za tri boda i da osvojimo što više bodova bez poraza", dodao je Muslera.

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Tagovi

FK Sloga Doboj FK Željezničar David Muslera Rodrigez Premijer liga BiH

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