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"Iks" na dobojskim Lukama: Željezničar osvojio prvi bod na gostovanjima

"Iks" na dobojskim Lukama: Željezničar osvojio prvi bod na gostovanjima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Sloga Meridian i Željezničar podijelili su bodove (1:1) u pretposljednjoj utakmici 7. kola Premijer lige BiH.

Premijer liga BiH Sloga Željezničar 1:1 Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

U prvoj utakmici nedjeljnog programa 7. kola Premijer lige BiH, Sloga Meridian i Željezničar su na dobojskim Lukama podijelili bodove rezultatom 1:1.

Bio je ovo treći remi za tim Perice Ognjenovića u dosadašnjem toku prvenstva, odnosno u šest odigranih utakmica. Sa druge strane, izabranici Davida Muslere Rodrigeza su poslije poraza u duelima sa Zrinjskim i Borca osvojili prvi bod na jednom gostovanju.

Stvari su odlično počele da se odvijaju za dobojski sastav u ovom susretu. Već u 17. minutu je Sloga Meridian bila u prednosti, nakon što je Ruben Fernandez Serano "Ferni" nadvisio Džonatana Frimena i poslao loptu iza leđa Tarika Abdulahovića. Frimen je, inače, samo nekoliko minuta ranije ušao u igru nakon što je zbog povrede teren morao da napusti Jakuba Dabo.

Nije se rezultat mijenjao do kraja prvog dijela, da bi Sloga u 56. minutu bila u odličnoj šansi da uveća prednost. Bojan Nastić je htio da otkloni opasnost ispred svog gola nakon ubačaja sa desne strane, ali je Tarik Abdulahović odličnom intervencijom izbacio loptu preko prečke.

Španski trener na klupi Sarajlija izvršio je u 62. minutu dvostruku izmjenu. Između ostalog, na teren je umjesto Madžida Šošića poslao Eldara Dragovića, koji mu se samo tri minuta kasnije revanširao asistencijom za Rodriga Pilota. Brazilac je tako uknjižio drugo gol u dresu sarajevskog tima, nakon što je prije samo četiri dana pogodio u vječitom sarajevskom derbiju.

Izvor: FK Željezničar

Mreže su mirovale do kraja susreta, iako je Sloga Meridian u kasnijoj fazi drugog dijela imala dvije sjajne prilike za novo vođstvo. Oba puta je zaprijetio Viktor Moja Martinez "Čuka", ali je iz dobrih pozicija bio neprecizan.

Za razliku od Željezničara, Sloga Meridian će prije tronedjeljne pauze odigrati dvije utakmice. Prva je zakazana za srijedu (16. septembar), kada će Dobojlije u zaostalom meču druge runde dočekati igrače Borca (18.00). Nakon toga, za predstojeći vikend je zakazano gostovanje Sarajevu.

Sa druge strane, tim Davida Muslere će prije septembarsko-oktobarskog odmora na Grbavici odmjeriti snage sa Čelikom.

PREMIJER LIGA BiH – 7. kolo

Sloga Meridian – Željezničar 1:1

Velež – Sarajevo (20.45)

Odigrano u subotu:

Široki Brijeg – BSK 1:1

Borac – Zrinjski 1:0

Odigrano u petak:

Čelik – Radnik 3:2

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Sloga Doboj fudbal Premijer liga BiH FK Željezničar

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