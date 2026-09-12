Trener BSK-a Bojan Puzigaća nakon remija u Širokom Brijegu: "Malo golman, malo sreća, doveli nas do boda"

U zanimljivom susretu sedmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, BSK je osvojio bod u Širokom Brijegu (1:1).

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Bio je to prvi remi banjalučke ekipe u prvoj sezoni u eliti bh. fudbala.

"Mislim da je meč bio više borben nego kvalitetan. Jako je dobra ekipa Širokog Brijega. Mislim da opet, po ko zna koji put nažalost, primamo gol iz individualne, neiznuđene greške. Međutim, brzo smo se vratili, uspostavili ritam i našu igru u tom prvom poluvremenu. Što se tiče drugog poluvremena, vidjeli ste sami - imali smo čak tri neplanirane, prinudne izmjene zbog povreda. Široki je, moram biti realan i priznati, imao inicijativu i uspostavio svoju igru. Mi smo se više orijentisali defanzivno, pa nas je malo golmanske kvalitete, a malo i sreće dovelo do boda. Čestitam jednoj i drugoj ekipi, a posebno svojim momcima. Izginuli su na terenu i mi se već okrećemo sljedećim utakmicama. Još jednom, čestitke i jednoj i drugoj ekipi", rekao je strateg BSK-a Bojan Puzigaća za "Arenu Sport".

Prema njegovim riječima, predstojeća reprezentativna pauza biće izuzetno važna za BSK, ali i za ostale ekipe u prvenstvu BiH.

"Sigurno će značiti i nama i svima ostalima. Generalno, mi smo debitanti u ligi i moramo biti objektivni - nemamo veliki roster igrača, tako da će nam reprezentativna pauza jako dobro doći", istakao je Puzigaća.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Sa druge strane, trener Širokog Brijega Damir Milanović je mišljenja da je njegova ekipa zaslužila više od boda.

"Jedna jako dobra utakmica, jako dobro smo je otvorili. Nakon toga, normalno, BSK je isto dobra ekipa koja je imala svoje momente u igri. U drugo poluvrijeme smo opet dobro ušli i trebali smo to riješiti u našu korist. Na kraju krajeva, jedna jako zanimljiva utakmica. Mislim da smo možda bili bolji, imali više prilika koje smo morali realizovati, ali dobro, ne može uvijek biti idealno. Idemo dalje, a čestitao bih rođendan našim navijačima koji su nas podržali od prvog do posljednjeg minuta i zato smo tako dobro i izgledali danas. Nakon ove utakmice smo jednostavno prazni - i energetski i u svakom smislu - što je normalna stvar. Ali uz ovakve navijače i ovakvu publiku, mislim da smo dali maksimum maksimuma i da je to danas dobro izgledalo".

Milanović je najavio i naredni težak domaći duel protiv Borca u narednom kolu, ali i naglasio potrebu za odmorom.

"I to će biti jako teška utakmica. Nama je svaka utakmica teška i ista - mi se za svaku pripremamo isto. Idemo na pobjedu i iskreno ću vam reći, jedva čekamo tu reprezentativnu pauzu da se malo regenerišemo, resetujemo i krenemo, hajde da kažemo, iz početka kako treba", zaključio je šef struke hercegovačkog tima.

(MONDO)