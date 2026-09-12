Sve o derbiju Borac - Zrinjski: Kad se igra, koliki je ulog i ko prenosi?

U Banjaluci se igra najznačajnija utakmica 7. ligaške runde.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Derbi 7. kola Premijer lige BiH igra se večeras (20.45) na banjalučkom Gradskom stadionu, gdje će Borac ukrstiti koplja sa Zrinjskim.

Radi se, naravno, o timovima koji unazad nekoliko godina dominiraju u bh. fudbalu. Počev od sezone 2020-2021, jedna od ove dvije ekipe osvaja titulu, a riječ je i o timovima koji su prvi napravili evropski iskorak i plasirali se u grupnu/ligašku fazu nekog klupskog takmičenja.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

ZRINJSKI 6/6

Nakon što je neslavno eliminisan u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, od islandskog Valura već u drugom kolu, Zrinjski pod komandom trenera Simona Rožmana djeluje odlično u prvenstvu. U prvih šest mečeva upisao je isto toliko pobjeda, postigavši 15, a primivši samo 4 gola, pa je pred večerašnji duel na Gradskom stadionu suvereno na prvom mjestu.

Izvor: FK Borac

BORAC ŽELI POBJEDU NAKON PORAZA U SARAJEVU

Sa druge strane, igrači Borca u ovaj duel ulaze nakon minimalnog poraza (1:0) na Koševu, nakon kojeg za večerašnjim rivalom, uz meč manje, kasne osam bodova. Jasno je, stoga, da okršaj Banjalučana i Mostaraca u Platonovoj već sada ima ogroman ulog.

OČEKIVANJA IZ BORCA

"Moramo od prvog minuta da budemo maksimalno odgovorni i organizovani, jer ovo su utakmice u kojima svaki detalj može da odluči i jako je bitno da u svim tim momentima budemo skoncentrisani. Želimo od starta da budemo agresivni, dakle da mi budemo ekipa koja će davati intenzitet toj utakmici. Pogotovo moramo biti kvalitetni u toj tranziciji nakon izgubljene lopte, jer Zrinjski je isto tu jako kvalitetan. Ali, igramo na našem terenu i očekujem od ekipe da da svoj jedan maksimum. Očekujem da budemo skoncentrisani, disciplinovani, odgovorni, kompaktni u fazi odbrane, naravno i kvalitetni u fazi napada i uz podršku naših navijača želimo da na svom terenu osvojimo ta tri boda", rekao je u najavi večerašnje utakmice trener Borca Vinko Marinović.

Izvor: Avaz.ba

ČEMU SE NADAJU U ZRINJSKOM?

"Znamo kome idemo u goste, aktuelnom šampionu BiH. Posljednjih godina se pokazalo da je ovo pravi derbi. Borac je odlična ekipa, sjajni su u posjedu lopte, a uz nas su najbolji u ligi. Izborili su i Konferencijsku ligu drugi put u tri godine, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu", rekao je Andrej Kvas, pomoćnik Simona Rožmana, koji nije najavio meč u Banjaluci zbog viroze.

KO PRENOSI?

Utakmicu će prenositi TV Arena Premium 1, dok tekstualni prenos, kao i do sada, možete da pratite na MONDU.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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