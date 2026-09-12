Sve o derbiju Borac - Zrinjski: Kad se igra, koliki je ulog i ko prenosi?

U Banjaluci se igra najznačajnija utakmica 7. ligaške runde.
Derbi 7. kola Premijer lige BiH igra se večeras (20.45) na banjalučkom Gradskom stadionu, gdje će Borac ukrstiti koplja sa Zrinjskim.
Radi se, naravno, o timovima koji unazad nekoliko godina dominiraju u bh. fudbalu. Počev od sezone 2020-2021, jedna od ove dvije ekipe osvaja titulu, a riječ je i o timovima koji su prvi napravili evropski iskorak i plasirali se u grupnu/ligašku fazu nekog klupskog takmičenja.Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar
ZRINJSKI 6/6
Nakon što je neslavno eliminisan u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, od islandskog Valura već u drugom kolu, Zrinjski pod komandom trenera Simona Rožmana djeluje odlično u prvenstvu. U prvih šest mečeva upisao je isto toliko pobjeda, postigavši 15, a primivši samo 4 gola, pa je pred večerašnji duel na Gradskom stadionu suvereno na prvom mjestu.Izvor: FK Borac
BORAC ŽELI POBJEDU NAKON PORAZA U SARAJEVU
Sa druge strane, igrači Borca u ovaj duel ulaze nakon minimalnog poraza (1:0) na Koševu, nakon kojeg za večerašnjim rivalom, uz meč manje, kasne osam bodova. Jasno je, stoga, da okršaj Banjalučana i Mostaraca u Platonovoj već sada ima ogroman ulog.
OČEKIVANJA IZ BORCA
"Moramo od prvog minuta da budemo maksimalno odgovorni i organizovani, jer ovo su utakmice u kojima svaki detalj može da odluči i jako je bitno da u svim tim momentima budemo skoncentrisani. Želimo od starta da budemo agresivni, dakle da mi budemo ekipa koja će davati intenzitet toj utakmici. Pogotovo moramo biti kvalitetni u toj tranziciji nakon izgubljene lopte, jer Zrinjski je isto tu jako kvalitetan. Ali, igramo na našem terenu i očekujem od ekipe da da svoj jedan maksimum. Očekujem da budemo skoncentrisani, disciplinovani, odgovorni, kompaktni u fazi odbrane, naravno i kvalitetni u fazi napada i uz podršku naših navijača želimo da na svom terenu osvojimo ta tri boda", rekao je u najavi večerašnje utakmice trener Borca Vinko Marinović.Izvor: Avaz.ba
ČEMU SE NADAJU U ZRINJSKOM?
"Znamo kome idemo u goste, aktuelnom šampionu BiH. Posljednjih godina se pokazalo da je ovo pravi derbi. Borac je odlična ekipa, sjajni su u posjedu lopte, a uz nas su najbolji u ligi. Izborili su i Konferencijsku ligu drugi put u tri godine, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu", rekao je Andrej Kvas, pomoćnik Simona Rožmana, koji nije najavio meč u Banjaluci zbog viroze.
KO PRENOSI?
Utakmicu će prenositi TV Arena Premium 1, dok tekstualni prenos, kao i do sada, možete da pratite na MONDU.
(mondo.ba, D. Šutvić)
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