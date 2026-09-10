Rožman nikad nije pobijedio Marinovića! Strateg Borca nerješiva enigma za Slovenca

Sadašnji trener Zrinjskog nikad u karijeri nije uspio da nadmudri aktuelnog stratega Borca i odnese pobjedu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Derbi 7. kola Premijer lige BiH odigraće u subotu uveče u Banjaluci (12. septembar, 20.45) fudbaleri Borca i Zrinjskog.

Riječ je, naravno, o ekipama koje unazad nekoliko godina dominiraju bh. fudbalskom scenom. Posljednjih šest prvenstva završeno je slavljem Banjalučana ili Mostaraca, a istovremeno će sadašnji strateg Borca Vinko Marinović nakon skoro dvije i po godine ukrstiti koplja sa Simonom Rožmanom.

Slovenački trener sjedio je na klupi Sarajeva u sezoni 2023-2024. U međuvremenu se pet puta sastao sa Marinovićem, a zanimljivo je da nijednom njegova ekipa nije uspjela da trijumfuje!?

Izvor: HŠK Zrinjski

Prvi put su se Marinović i Rožman sreli 18. oktobra 2023. godine u Banjaluci, kada je bilo 1:1, dok je isti rezultat uknjižen i 5. novembra iste godine na stadionu Koševo.

Pogodaka nije bilo 28. februara 2024. godine na banjalučkom Gradskom stadionu, u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa BiH. Trinaest dana kasnije Banjalučani su na najvećem bh. stadionu trijumfovali službenim rezultatom nakon što su se domaći u završnici meča, pri vođstvu Borca (1:2), povukli sa terena. Posljednji put su se pomenuta dvojica trenera srela 20. aprila 2024. godine, kada je, kao i u prva dva slučaja, bilo 1:1.

Izvor: borac-sport.com

Pred subotnji susret Zrinjski je prvoplasirani, sa maksimalnim brojem bodova iz šest utakmica. Borac je na drugom mjestu uz osam bodova manje, ali i meč minusa u odnosu na Mostarce.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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