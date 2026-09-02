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FS BiH potvrdio pisanje MONDA: Superkup BiH 3. oktobra

FS BiH potvrdio pisanje MONDA: Superkup BiH 3. oktobra

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Borac i Zrinjski će se početkom oktobra boriti za trofej u Superkupu BiH.

Superkup BiH Borac Zrinjski 3. oktobra Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Kao što je MONDO ranije i najavio, utakmica Superkupa BiH za 2026. godinu između Borca i Zrinjskog igraće se 3. oktobra na Gradskom stadionu.

Takmičarska komisija FS BiH definisala je datum odigravanja kako ove, tako i zaostale utakmice drugog kola Premijer lige BiH između Sloge Meridian i Borca. Okršaj na Lukama bio je odgođen zbog obaveza banjalučkog kluba na ino-sceni, a sada je potvrđeno da će se odigrati za 14 dana, odnosno 16. septembra.

Kako je saopšteno iz bh. kuće fudbala, satnice će definisati TV Arena Sport kao nosilac TV prava.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Superkup BiH FK Borac HŠK Zrinjski Fudbalski savez BiH

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