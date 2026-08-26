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MONDO saznaje: Evo kad Borac i Zrinjski igraju Superkup BiH!

MONDO saznaje: Evo kad Borac i Zrinjski igraju Superkup BiH!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Poznat je datum odigravanja meča Superkupa BiH.

Superkup BiH se igra 3. oktobra Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Utakmica Superkupa BiH za sezonu 2025-2026 između Borca i Zrinjskog trebalo bi da bude odigrana 3. oktobra, saznaje MONDO.

Osvajači prvenstva i Kupa BiH trebalo je da se sastanu 1. avgusta na Gradskom stadionu u Banjaluci, ali je Takmičarska komisija bh. kuće fudbala odlučila da prolongira ovaj duel zbog obaveza i jednog i drugog tima na ino-sceni.

Krajem jula je, naime, FS BiH saopštio da će ovaj meč biti odigran u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, koja će zbog odigravanja četiri kola Lige nacija trajati od 21. septembra do 6. oktobra. Na kraju je, kako saznajemo, odlučeno da se ovaj meč igra 3. oktobra sa početkom u 20.30 časova.

Riječ je, inače, o trećem Superkupu na nivou cijele BiH, odnosno od osnivanja zajedničke Premijer lige BiH. Fudbaleri Zrinjskog braniće trofej koji su osvajali u maju 2025. i martu ove godine. U prvom slučaju trijumfovali su upravo nad Borcem (1:0), dok su prije nekoliko mjeseci boljim izvođenjem penala porazili tim Sarajeva (4:1).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac Superkup BiH HŠK Zrinjski fudbal

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