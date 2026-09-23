Završetak radova u sportskom kompleksu Lagator znači da će pored fudbalskog stadiona, otvorenog bazena i hale korisnici imati na raspolaganju i moderan atletski stadion.

Izvor: MN PRESS

Loznica je prije samo nekoliko godina dobila moderan fudbalski stadion, pošto je na mjestu starog zdanja izgrađen novi "Lagator", na kojem igra lokalni klub, ali i IMT sa Novog Beograda u okviru Superlige Srbije. Loznica je već bila i domaćin Kupa Srbije, a na tim mečevima se stadion pokazao u odličnom svjetlu. Sada će baš u blizini stadiona Lagator biti izvođeni novi radovi, kako bi grad imao još jedan moderan sportski objekat - atletski stadion.

Davno je napravljen plan po kojem bi na lokaciji koja se nastavlja na Omladinski park trebalo da bude izgrađen kompletan sportski kompleks. Fudbalski stadion je završen, odmah pored njega je i pomoćni teren, a veoma blizu su otvoreni bazen i sportska hala koji nose isto ime kao stadion.

Vidi opis Srbija dobija još jedan moderan stadion: Na njemu se nikad neće igrati fudbalske utakmice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MONDO Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Na njih bi trebalo da se nadoveže moderan atletski stadion, koji čeka rekonstrukciju. Kako prenosi portal "eKapija", Grad Loznica dobio je lokacijske uslove za parterno uređenje i zatravljivanje terena u okviru atletskog stadiona, na površini od 68.764 metara kvadratnih, odnosno 6,9 hektara!

Kako se navodi, lokacijski uslovi predstavljaju osnov za izradu idejnog projekta, koji treba da bude urađen u skladu sa izdatim uslovima. Dokument važi dvije godine od dana izdavanja, odnosno do isteka važenja građevinske dozvole izdate na osnovu tih uslova. Zapravo, to znači da bi Loznica u vrlo bliskoj budućnosti mogla da dobije moderan stadion posebno namijenjen za atletiku i da se na taj način kompletira sportski centar Lagator.

Atletski stadioni nisu novost u Srbiji i već postoji nekoliko takvih objekata. Prvi je izgrađen u Sremskoj Mitrovici, a ima ih i u Novom Pazaru, Kraljevu, Čačku... Ovakvi objekti daju mogućnost atletičarima da treniraju u idealnim uslovima, pošto su svi detalji prilagođeni njihovom sportu, umesto da se oni privikavaju uslovima na fudbalskim terenima - što je često slučaj.