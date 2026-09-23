logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija dobija još jedan moderan stadion: Na njemu se nikad neće igrati fudbalske utakmice

Srbija dobija još jedan moderan stadion: Na njemu se nikad neće igrati fudbalske utakmice

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Završetak radova u sportskom kompleksu Lagator znači da će pored fudbalskog stadiona, otvorenog bazena i hale korisnici imati na raspolaganju i moderan atletski stadion.

Stadion Lagator atletski stadion Izvor: MN PRESS

Loznica je prije samo nekoliko godina dobila moderan fudbalski stadion, pošto je na mjestu starog zdanja izgrađen novi "Lagator", na kojem igra lokalni klub, ali i IMT sa Novog Beograda u okviru Superlige Srbije. Loznica je već bila i domaćin Kupa Srbije, a na tim mečevima se stadion pokazao u odličnom svjetlu. Sada će baš u blizini stadiona Lagator biti izvođeni novi radovi, kako bi grad imao još jedan moderan sportski objekat - atletski stadion.

Davno je napravljen plan po kojem bi na lokaciji koja se nastavlja na Omladinski park trebalo da bude izgrađen kompletan sportski kompleks. Fudbalski stadion je završen, odmah pored njega je i pomoćni teren, a veoma blizu su otvoreni bazen i sportska hala koji nose isto ime kao stadion.

Na njih bi trebalo da se nadoveže moderan atletski stadion, koji čeka rekonstrukciju. Kako prenosi portal "eKapija", Grad Loznica dobio je lokacijske uslove za parterno uređenje i zatravljivanje terena u okviru atletskog stadiona, na površini od 68.764 metara kvadratnih, odnosno 6,9 hektara!

Kako se navodi, lokacijski uslovi predstavljaju osnov za izradu idejnog projekta, koji treba da bude urađen u skladu sa izdatim uslovima. Dokument važi dvije godine od dana izdavanja, odnosno do isteka važenja građevinske dozvole izdate na osnovu tih uslova. Zapravo, to znači da bi Loznica u vrlo bliskoj budućnosti mogla da dobije moderan stadion posebno namijenjen za atletiku i da se na taj način kompletira sportski centar Lagator.

Atletski stadioni nisu novost u Srbiji i već postoji nekoliko takvih objekata. Prvi je izgrađen u Sremskoj Mitrovici, a ima ih i u Novom Pazaru, Kraljevu, Čačku... Ovakvi objekti daju mogućnost atletičarima da treniraju u idealnim uslovima, pošto su svi detalji prilagođeni njihovom sportu, umesto da se oni privikavaju uslovima na fudbalskim terenima - što je često slučaj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

stadion Lagator Atletika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC