"Manijaci" ne dolaze na derbi sa Borcem!

Navijači Željezničara neće biti u prilici da prisustvuju sutrašnjem susretu sa Borcem na Gradskom stadionu.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Borac i Željezničar odigraće sutra uveče (20.30) u Banjaluci derbi petog kola Premijer lige BiH.

Dan prije jedne od najvećih utakmica bh. fudbala, oglasile su se pristalice sarajevskog kluba, istakavši u kratkoj objavi na društvenim mrežama da im je zabranjen dolazak na ovaj meč.

"Odlukom MUP-a RS gostovanje u Banjaluci je zabranjeno", napisali su Manijaci.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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