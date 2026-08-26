MONDO: Krajem septembra prvi Memorijal "Mladen Žižović"

Turnir bi trebalo da se odigra 27. i 28. septembra, u organizaciji FK Radnik.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Prvi memorijalni turnir "Mladen Žižović" trebalo bi da bude odigran 27. i 28. septembra, saznaje MONDO.

Žižović je preminuo 3. novembra prošle godine u 45. godini od posljedica srčanog udara tokom utakmice u Lučanima protiv Mladosti i njegovog Radničkog 1923. Nakon što mu je pozlilo, odmah je prebačen u bolnicu, međutim njegovo srce nije izdržalo...

Samo nekoliko dana nakon smrti, bijeljinski Radnik, klub u kojem je ostavio ogroman trag i kao igrač i kao trener, saopštio je da će na sebe preuzeti organizaciju Memorijala Mladen Žižović, na kojem bi nastupili timovi u kojima je rođeni Rogatičanin gradio karijeru.

Tako bi pored Radnika i Radničkog 1923 na ovom turniru igrao i Borac, sa kojim je Žižović ostvario istorijski rezultat na evropskoj sceni (osmina finala Konferencijske lige, op.a.), ali i Zrinjski, sa kojim je kao igrač 2009. godine bio šampion BiH.

Prvog dana turnira, koji se igra u reprezentativnoj pauzi (traje od 21. septembra do 6. oktobra, op.a.) igrali bi se polufinalni mečevi, dok bi se sutradan odigrale utakmice za plasman.

(mondo.ba)

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