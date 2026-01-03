logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Utakmica u čast Mladena Žižovića: Žiži, živiš zauvijek! (FOTO)

Utakmica u čast Mladena Žižovića: Žiži, živiš zauvijek! (FOTO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Bijeljinska publika gledala je poteze koji se ne zaboravljaju i majstore koji su obilježili jedno vrijeme.

U Bijeljini odigrana utakmica u čast Mladena Žižovića Izvor: Promo/ŽFK Radnik Bijeljina

Sinoć, u sali Gimnazije, nije se igrala samo utakmica. Igralo se sjećanje. Igrala se ljubav prema prijatelju koji je svima ostavio trag. Grupa C selekcije veterana okupila se da još jednom bude zajedno – zbog Žileta.

Na parketu su se ponovo našle stare legende. Bijeljinska publika gledala je poteze koji se ne zaboravljaju i majstore koji su obilježili jedno vrijeme. Njihov prepoznatljivi "višak" predvodio je veliki Jevta na golu, uz Racu, Simikića, Mikicu, Vecu, Čizmu, najboljeg strijelca Zimske lige Mladena Petričevića, kuma Đuku i Staju, dok je sa klupe sve pratio i vodio iskusni Sveto Petričević.

Između utakmica, u svlačionici, bez žurbe i trčanja – jer godine su tu, ali srce je isto – prijatelji i kumovi su pričali o Žiletu. Prisjećali se smijeha, šala, pobjeda i onih malih trenutaka koji su značili najviše. Neki su se smijali, neki ćutali, a svi su znali da je on tu negdje.

Jer ljudi poput Žileta ne odlaze.

Oni ostaju u pričama, u sjećanjima, u svakom dodavanju i svakom pogledu ka tribinama.

Žiži, živiš zauvijek.

(MONDO/ŽFK Radnik Bijeljina)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mladen Žižović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC