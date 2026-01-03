Utakmica u čast Mladena Žižovića: Žiži, živiš zauvijek! (FOTO)

Bijeljinska publika gledala je poteze koji se ne zaboravljaju i majstore koji su obilježili jedno vrijeme.

Izvor: Promo/ŽFK Radnik Bijeljina

Sinoć, u sali Gimnazije, nije se igrala samo utakmica. Igralo se sjećanje. Igrala se ljubav prema prijatelju koji je svima ostavio trag. Grupa C selekcije veterana okupila se da još jednom bude zajedno – zbog Žileta.

Na parketu su se ponovo našle stare legende. Bijeljinska publika gledala je poteze koji se ne zaboravljaju i majstore koji su obilježili jedno vrijeme. Njihov prepoznatljivi "višak" predvodio je veliki Jevta na golu, uz Racu, Simikića, Mikicu, Vecu, Čizmu, najboljeg strijelca Zimske lige Mladena Petričevića, kuma Đuku i Staju, dok je sa klupe sve pratio i vodio iskusni Sveto Petričević.

Između utakmica, u svlačionici, bez žurbe i trčanja – jer godine su tu, ali srce je isto – prijatelji i kumovi su pričali o Žiletu. Prisjećali se smijeha, šala, pobjeda i onih malih trenutaka koji su značili najviše. Neki su se smijali, neki ćutali, a svi su znali da je on tu negdje.

Jer ljudi poput Žileta ne odlaze.

Oni ostaju u pričama, u sjećanjima, u svakom dodavanju i svakom pogledu ka tribinama.

Žiži, živiš zauvijek.

(MONDO/ŽFK Radnik Bijeljina)