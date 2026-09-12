Velež izabrao v.d. trenera: Darko Maletić vodi ekipu protiv Sarajeva

Dosadašnji pomoćni trener komandovaće ekipom u sutrašnjem derbiju.

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Fudbaleri Veleža veoma loše su otvorili novu sezonu u Premijer ligi BiH. Mostarci su u prvih šest utakmica upisali čak četiri poraza, uz po jednu pobjedu i remi, pa su u ovom trenutku na pretposljednjem, devetom mjestu.

Slabi rezultati u prvom od četiri prvenstvena kruga koštali su posla dosadašnjeg trenera Ibru Rahimića, koji je okončao treći mandat na klupi "rođenih". Rahimić je, naime, podnio ostavku na obje funkcije, kako šefa stručnog štaba, tako i sportskog direktora, a klub iz Mostara se ove subote oglasio saopštenjem odredivši privremenog "vatrogasca" na klupi.

Tako će v.d. glavnog trenera biti dosadašnji Rahimićev pomoćnik Darko Maletić, koji će ekipom komandovati u sutrašnjoj domaćoj utakmici protiv Sarajeva (20.45).

Velež, inače, u narednom periodu ima veoma težak raspored. Nakon što odradi duel protiv tima sa Koševa, uslijediće mostarski derbi protiv Zrinjskog na stadionu Pod Bijelim brijegom. Uslijediće potom trosedmična prvenstvena pauza, nakon koje će Velež odigrati tri utakmice zaredom pred domaćim navijačima. Tako će u Vrapčiće redom dolaziti Široki Brijeg, Borac i BSK.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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