"Željo" za osam minuta krenuo ka pobjedi: Velež pao na Grbavici!

Željezničar je trijumfovao nad Veležom (3:1), u jednom od derbija 6. kola Premijer lige BiH.

Izvor: FK Željezničar

U večeri kad je Sarajevo trijumfovalo nad Borcem (1:0), nekoliko kilometara niže igran je još jedan veliki derbi Premijer lige BiH. Sastali su se Željezničar i Velež, a domaćin je trijumfovao rezultatom 3:1.

Za samo osam minuta je tim Davida Muslere Rodrigeza trasirao put ka pobjedi. U toku je bio 20. minut kada je Dragović jednu odbijenu loptu nakon udarca Ibrišimovića i odbrane Velića poslao u mrežu, dok je u 28. minutu Pejić sjajnim udarcem sa 30-ak metara povisio prednost.

Stojanović je u 59. minutu vratio nadu gostima da iz ovog duela mogu da izađu kao neporaženi, ali je sve dileme oko konačnog ishoda otklonio Kunja, pogodivši u 85. minutu.

Željezničar je poslije ove pobjede na sedmom mjestu sa isto toliko bodova, dok je Velež deveti, u zoni ispadanja, sa tri boda manje.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!