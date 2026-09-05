Preokret Sloge u Bijeljini iz "keca u dvojku": Radnik preuzeo fenjer Premijer lige BiH

Fudbaleri Sloge upisali su drugu ovosezonsku pobjedu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i to nakon preokreta iz keca u dvojku!

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Bijeljinski tim je dočekao ekipu iz Doboja sa imperativom pobjede s obzirom da dosad nije stigao do kompletnog plijena. Imali su fudbaleri Radnika prednost na poluvremenu za koju se pobrinuo odlični Danilo Teodorović, ali su zahvaljujući španskim fudbalerima iz Sloge na kraju ponovo ostali kratkih rukava.

RADNIK - SLOGA 1:2 (1:0)

Odmah je na startu meča bilo burno - tačnije u petom minutu kada je trener Dobojlija Perica Ognjenović zbog prigovora četvrtom arbitru Sabriji Topaloviću, dobio žuti karton od strane glavnog sudije Nemanje Aleksića iz Banjaluke.

Šest minuta kasnije, prva odlična šansa za dobojski tim, sjajno je iskosa šutirao Toni Jović, ali još bolje je reagovao golman Radnika Dušan Marković i spriječio vođstvo gostiju.

Do 20. minuta nije se ništa posebno dešavalo u Bijeljini, a onda je zbog oštrog starta požutio igrač Radnika Feliks Osei Ađemang, u VAR sobi je potom provjeravan crveni karton, međutim, sudija Aleksić je ostao pri prvobitnoj odluci.

Radnik je do prednosti stigao u 37. minutu praktično iz prve prave prilike!

Poslije akcije Tina Blaža Lauša i udarca Atifa Konatea, golman Sloge Pere Garsija je odbranio, a odbijenu loptu je u mrežu pospremio Danilo Teodorović, kojem je ovo bio četvrti pogodak ove sezone - 1:0.

Prethodno je mladi napadač Radnika (24) bio strijelac protiv Zrinjskog, Širokog Brijega i Borca, a u prethodnom kolu protiv Veleža je upisao asistenciju.

Na otvaranju drugog dijela, već u 52. minutu Radnik je udvostručio prednost opet preko Teodorovića, ali je pogodak poništen zbog ofsajda nakon duge VAR provjere.

Gostujući tim je potom preuzeo konce igre u namjeri da stigne do poravnanja, kreirao je nekoliko polušansi preko Jovića koje nisu urodile plodom, a onda je nakon slobodnog udarca u 70. minutu Sloga stigla do izjednačenja.

Namjestio je Ruben Fernandez Serano ili jednostavno Ferni loptu iskosa sa desne strane i kad se očekivao centaršut u kazneni prostor, on je ljevicom direktno šutirao ka golu i prevario golmana Radnika - 1:1.

Nastavila je Sloga s napadima u nakon izjednačujućeg gola, pa je u 82. minutu stigla do potpunog preokreta.

Jović je centrirao iz kornera na prvu stativu, a tamo je drugi Španac Viktor "Čuča" Martinez loptu zahvatio glavom, koja je uz pomoć druge stative odsjela u mreži semberske ekipe - 1:2.

Španci su tako donijeli trijumf Dobojlijama a Bijeljince poslali na posljednje mjesto na tabeli.

SLOGA: Garsija, Koral, Garaj, Milanović, Savić, Redžić, Molina Orta, Fereiroa, Fernandez, Moja Martinez, Jović. Trener: Perica Ognjenović.

RADNIK: Marković, Radović, Ćosić, Mejapja, Dimitrić, Osei, Lauš, Gorzi, Konate, Klenpić i Teodorović. Trener: Bojan Krulj







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(MONDO)