BSK u nadoknadi srušio Zeničane! Sjajan meč i velika pobjeda debitanta

BSK je porazio ekipu Čelika (3:2) u odličnom okršaju debitanta i povratnika u Premijer ligu BiH.

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Uprkos izuzetno teškim uslovima za igru i izuzetno sparnom vremenu, fudbaleri BSK-a i Čelika odigrali su sjajan meč u su trijumfovali domaći rezultatom 3:2.

Banjalučki "romantičari" imali su terensku inicijativu u prvoj polovini prvog dijela, ali je Čelik ipak prvi uspio da stekne prednost u ovom duelu. Aldin Hrvanović je u 28. minutu na desnoj strani pobjegao Bori Eriću i matirao Srđana Modića, koji je pred pauzu u dva navrata spasio svoj tim od novog pogotka.

Dubinsku loptu je primio kapiten Zeničana Anes Mašić, na kojeg je zaboravila odbrana BSK-a. Krenuo je bivši ofanzivac Zrinjskog sam prema golu, mogao je da bira gdje će šutirati, ali je "jedinica" domaćih okrznula loptu koja je potom pogodila stativu i otišla u korner. Ubrzo je i Faruk Gogić bio u šansi nakon dobre kombinacije zeničkih crveno-crnih, ali se Modić ponovo istakao.

Samo nekoliko minuta po početku drugog dijela, Aleksandar Subić se našao u dobroj prilici da izjednači. Kombinovao je sa Davidom Čavićem, uputio udarac vanjskim dijelom stopala, Arman Šutković je uspio da ukroti taj pokušaj, da bi u nastavku akcije bivši lijevi bek Borca glavom šutirao pored stative.

Uslijedilo je, ipak, "poravnanje" veoma brzo, u 53. minutu. Albin Omić je igrao rukom pred svojim golom, a sudija Amin Efendić je pokazao na bijelu tačku, odakle je precizan bio Čavić.

Izvor: Screenshot

Osokoljen pogotkom za 1:1, BSK je preuzeo konce igre u svoje ruke i na ulasku u posljednjih pola sata dva puta stavio Šutkovića na muke. Uspio je gostujući golman da odbrani snažan udarac Čavića iz daljine, dok je u nastavku akcije refleksno reagovao i izbacio loptu preko prečke poslije voleja Nedima Keranovića.

U čemu domaći nisu uspjeli tada, jesu u 72. minutu. Domagoj Čulina je centrirao sa desne strane, a Ognjen Radošević izbjegao ofsajd poziciju, umakao pažnji gostujuće odbrane i poslao loptu iza Šutkovićevih leđa.

U jeku napada BSK-a, vidjeli smo novo izjednačenje. Kreirali su ga Čelikovi rezervisti Dejan Vidić i Dževad Sijamija – prvi je nakon centaršuta sa lijeve strane glavom spustio loptu za svog saigrača, koji ju je potom "zakucao" u mrežu za 2:2.

Nije tu, međutim, bio kraj drami. U drugom od tri minuta nadoknade, Radošević je sa desne strane prebacio loptu na lijevu za Subića, koji je na petercu pronašao Keranovića, koji je udarcem glavom odveo svoj tim do druge domaće pobjede u sezoni.

Poslije ovog trijumfa, BSK je na tabeli uživo petoplasirani sa 6 bodova, dok Čelik na sedmoj poziciji ima dva boda manje.

Do kraja dana, snage će još odmjeriti Radnik i Sloga Meridian (20.45), dok se preostala tri meča ove runde igraju u nedjelju. Dva velika derbija, Sarajevo – Borac i Željezničar – Velež, počinju u 17.30 časova, dok će kolo biti zaključeno okršajem hercegovačkih rivala Zrinjskog i Širokog Brijega (20.15).

PREMIJER LIGA BiH – 6. kolo

Subota:

BSK – Čelik 3:2

Radnik – Sloga Meridian (20.45)

Nedjelja:

Sarajevo – Borac (17.30)

Željezničar – Velež (17.30)

Zrinjski – Široki Brijeg (20.15)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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