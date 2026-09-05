logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BSK u nadoknadi srušio Zeničane! Sjajan meč i velika pobjeda debitanta

BSK u nadoknadi srušio Zeničane! Sjajan meč i velika pobjeda debitanta

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

BSK je porazio ekipu Čelika (3:2) u odličnom okršaju debitanta i povratnika u Premijer ligu BiH.

BSK Čelik 3:2 Izvor: Screenshot

Uprkos izuzetno teškim uslovima za igru i izuzetno sparnom vremenu, fudbaleri BSK-a i Čelika odigrali su sjajan meč u su trijumfovali domaći rezultatom 3:2.

Banjalučki "romantičari" imali su terensku inicijativu u prvoj polovini prvog dijela, ali je Čelik ipak prvi uspio da stekne prednost u ovom duelu. Aldin Hrvanović je u 28. minutu na desnoj strani pobjegao Bori Eriću i matirao Srđana Modića, koji je pred pauzu u dva navrata spasio svoj tim od novog pogotka.

Dubinsku loptu je primio kapiten Zeničana Anes Mašić, na kojeg je zaboravila odbrana BSK-a. Krenuo je bivši ofanzivac Zrinjskog sam prema golu, mogao je da bira gdje će šutirati, ali je "jedinica" domaćih okrznula loptu koja je potom pogodila stativu i otišla u korner. Ubrzo je i Faruk Gogić bio u šansi nakon dobre kombinacije zeničkih crveno-crnih, ali se Modić ponovo istakao.

Samo nekoliko minuta po početku drugog dijela, Aleksandar Subić se našao u dobroj prilici da izjednači. Kombinovao je sa Davidom Čavićem, uputio udarac vanjskim dijelom stopala, Arman Šutković je uspio da ukroti taj pokušaj, da bi u nastavku akcije bivši lijevi bek Borca glavom šutirao pored stative.

Uslijedilo je, ipak, "poravnanje" veoma brzo, u 53. minutu. Albin Omić je igrao rukom pred svojim golom, a sudija Amin Efendić je pokazao na bijelu tačku, odakle je precizan bio Čavić.

Izvor: Screenshot

Osokoljen pogotkom za 1:1, BSK je preuzeo konce igre u svoje ruke i na ulasku u posljednjih pola sata dva puta stavio Šutkovića na muke. Uspio je gostujući golman da odbrani snažan udarac Čavića iz daljine, dok je u nastavku akcije refleksno reagovao i izbacio loptu preko prečke poslije voleja Nedima Keranovića.

U čemu domaći nisu uspjeli tada, jesu u 72. minutu. Domagoj Čulina je centrirao sa desne strane, a Ognjen Radošević izbjegao ofsajd poziciju, umakao pažnji gostujuće odbrane i poslao loptu iza Šutkovićevih leđa.

U jeku napada BSK-a, vidjeli smo novo izjednačenje. Kreirali su ga Čelikovi rezervisti Dejan Vidić i Dževad Sijamija – prvi je nakon centaršuta sa lijeve strane glavom spustio loptu za svog saigrača, koji ju je potom "zakucao" u mrežu za 2:2.

Nije tu, međutim, bio kraj drami. U drugom od tri minuta nadoknade, Radošević je sa desne strane prebacio loptu na lijevu za Subića, koji je na petercu pronašao Keranovića, koji je udarcem glavom odveo svoj tim do druge domaće pobjede u sezoni.

Poslije ovog trijumfa, BSK je na tabeli uživo petoplasirani sa 6 bodova, dok Čelik na sedmoj poziciji ima dva boda manje.

Do kraja dana, snage će još odmjeriti Radnik i Sloga Meridian (20.45), dok se preostala tri meča ove runde igraju u nedjelju. Dva velika derbija, Sarajevo – Borac i Željezničar – Velež, počinju u 17.30 časova, dok će kolo biti zaključeno okršajem hercegovačkih rivala Zrinjskog i Širokog Brijega (20.15).

PREMIJER LIGA BiH – 6. kolo

Subota:

BSK – Čelik 3:2
Radnik – Sloga Meridian (20.45)

Nedjelja:

Sarajevo – Borac (17.30)
Željezničar – Velež (17.30)
Zrinjski – Široki Brijeg (20.15)

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK BSK NK Čelik fudbal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC