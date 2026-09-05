Zoran Zekić pred susret Sarajeva i Borca: "Dolazi nam najbolja ekipa u ligi, želimo da pružimo što bolji otpor"

Trener bordo tima najavio je susret sa crveno-plavima na Koševu (nedjelja, 17.30).

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Veliki derbi 6. kola Premijer lige BiH odigraće u nedjelju na stadionu Koševo ekipe Sarajeva i Borca (17.30). Izabranici Zorana Zekića ulaze u ovaj susret nakon nestvarnog trijumfa na Pecari, upisanog prije nekoliko dana. Bordo tim je u 89. minutu bio u zaostataku od jednog gola, ali je u završnici uspio dva puta da poentira i uknjiži tri boda.

"Uhvatili smo ovaj ritam: nedjelja - srijeda, subota - srijeda, tako da nema baš previše vremena za razmišljanje. Za neke detalje na treningu moramo da radimo ubrzano. Znate da igramo protiv jedne od najboljih ekipa u ligi, koja je zaista pokazala već ove sezone dosta odličnih stvari i u Evropi i u prvenstvu. Ekipa je to koja je dugo zajedno, imaju određene automatizme. Vidjeli ste i sami da moramo da damo apsolutno posljednji atom snage da bismo izvukli neku pozitivu, ali ako ništa, hvala Bogu da nam je to jasno. Očekujemo svi da pružimo što bolji otpor i da protiv ovakve ekipe budemo na maksimumu i da igramo onako kako Sarajevu i priliči", rekao je strateg Sarajeva na konferenciji za novinare u najavi ovog meča.

Nada se hrvatski trener da bi nedavni meč u Širokom Brijegu mogao za njegovu ekipu da bude prekretnica sezone.

"Apsolutno svi razmišljamo u tom smjeru i nadam se da ćemo iskoristiti ovaj zamah koji smo, zapravo, sami sebi napravili. Bila je jako teška utakmica protiv odličnog protivnika koji se postavio na zaista jedan pametan način. Iskorištavali su apsolutno sve naše greške i tu su nas ugrožavali. Nakon toga, vidjeli ste i sami, imali smo stativu, još neke promašene prilike, primili smo gol iz prve situacije gdje je Široki prešao centar i bilo je jako teško u tom trenutku, prije svega psihološki. Međutim, hvala Bogu i zahvaljujući mojim igračima i karakteru, nismo odustali. Ono što mi se svidjelo je kad smo postigli taj gol za 1:1, apsolutno su vjerovali i išli smo po taj drugi gol. Sad nas je nagradilo, to je fudbal. Puno zavisi od nekih trenutaka, detalja, sekundi, ali zato ga svi i volimo. Nadam se da ćemo biti na tom tragu i isto tako se nadam da će se vratiti neki igrači koji su sad već, moram reći, malo duže van stroja nego što sam očekivao."

Dotakao se Zekić i činjenice da Borac u ovom trenutku ima praktično dva tima, koja mogu da odgovore zadacima u Premijer ligi. Vinko Marinović je već nekoliko puta miješao karte u ligi, što se, u najvećoj mjeri, nije previše osjetilo u igri.

"Siguran sam da oni neće previše kalkulisati, iako su već dali priliku mnogim igračima. Imali su, hvala Bogu, što se njih tiče, i te nastupe u Evropi i u prvenstvu. Sami ste ove utakmice protiv Željezničara gdje su apsolutno bili dominantni i u posjedu. Bili su opasni i sa loptom i bez lopte u tranziciji. Imaju i odličnog trenera. Stvarno zaslužuju sve pohvole. Mi smo ekipa u stvaranju i nama to treba da bude još jedan motiv više da ove naše detalje, neke greške koje radimo, svedemo na minimum. Moramo da budemo na puno većem nivou ako želimo da uspijemo protiv Borca."

PREMIJER LIGA BiH – 6. kolo

Subota:

BSK – Čelik (13.30)

Radnik – Sloga Meridian (20.45)

Nedjelja:

Sarajevo – Borac (17.30)

Željezničar – Velež (17.30)

Zrinjski – Široki Brijeg (20.15)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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