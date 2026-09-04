Banjalučani saznali kaznu zbog meča u Bijeljini: Borac bez podrške na "Koševu"

Derbi meč 6. kola Premijer lige BiH biće odigran bez gostujućih navijača.
Navijačima Borca iz Banjaluke biće zabranjen dolazak na derbi šestog kola Premijer lige BiH protiv Sarajeva na "Koševu", prenosi TV Arena Sport.
Odluka o zabrani donesena je zbog neprimjerenog ponašanja gostujućih navijača tokom nedavnog meča u Bijeljini protiv Radnika (2:2), koji je zbog incidenata bio i kratkotrajno prekinut.
Shodno tome, banjalučki tim neće imati podršku svojih pristalica na stadionu "Asim Ferhatović Hase".
Utakmica je na programu u nedjelju od 17.30 časova, uz direktan prenos na kanalu Arena 1 Premium.