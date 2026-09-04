Banjalučani saznali kaznu zbog meča u Bijeljini: Borac bez podrške na "Koševu"

Derbi meč 6. kola Premijer lige BiH biće odigran bez gostujućih navijača.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Navijačima Borca iz Banjaluke biće zabranjen dolazak na derbi šestog kola Premijer lige BiH protiv Sarajeva na "Koševu", prenosi TV Arena Sport.

Odluka o zabrani donesena je zbog neprimjerenog ponašanja gostujućih navijača tokom nedavnog meča u Bijeljini protiv Radnika (2:2), koji je zbog incidenata bio i kratkotrajno prekinut.

Shodno tome, banjalučki tim neće imati podršku svojih pristalica na stadionu "Asim Ferhatović Hase".

Utakmica je na programu u nedjelju od 17.30 časova, uz direktan prenos na kanalu Arena 1 Premium.