logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Damir Hrelja predstavljen u novom klubu: Dres Borca zamijenio opremom turskog drugoligaša

Damir Hrelja predstavljen u novom klubu: Dres Borca zamijenio opremom turskog drugoligaša

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Damir Hrelja zvanično je novi igrač turskog Pendikspora.

Damir Hrelja potpisao za Pendikspor Izvor: FK Borac

Damir Hrelja nedavno se oprostio od Borca, a vrlo brzo njegov novi klub ozvaničio je dolazak bh. fudbalera.

Nekadašnji fudbaler Goražda, Željezničara i Igmana, od 2023. godine bio je član banjalučkih "crveno-plavih", a sada je potpisao ugovor sa Pendiksporom, članom turske druge lige.

"Dobro došao u našu porodicu, Damire Hrelja! Naš klub je potpisao profesionalni ugovor s fudbalerom Damiron Hreljom. Želimo mu dobrodošlicu i mnogo uspjeha u našem crveno-bijelom dresu", saopšteno je iz turskog kluba.

Posljednji meč u Borčevom dresu Hrelja je odigrao krajem avgusta, protiv islandskog Vikingura. Iako su navijači banjalučkog kluba tražili da ostane u klubu, on je napustio Gradski stadion i karijeru nastavlja u Turskoj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Damir Hrelja FK Borac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC