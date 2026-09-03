Damir Hrelja predstavljen u novom klubu: Dres Borca zamijenio opremom turskog drugoligaša

Damir Hrelja zvanično je novi igrač turskog Pendikspora.

Izvor: FK Borac

Damir Hrelja nedavno se oprostio od Borca, a vrlo brzo njegov novi klub ozvaničio je dolazak bh. fudbalera.

Nekadašnji fudbaler Goražda, Željezničara i Igmana, od 2023. godine bio je član banjalučkih "crveno-plavih", a sada je potpisao ugovor sa Pendiksporom, članom turske druge lige.

"Dobro došao u našu porodicu, Damire Hrelja! Naš klub je potpisao profesionalni ugovor s fudbalerom Damiron Hreljom. Želimo mu dobrodošlicu i mnogo uspjeha u našem crveno-bijelom dresu", saopšteno je iz turskog kluba.

Posljednji meč u Borčevom dresu Hrelja je odigrao krajem avgusta, protiv islandskog Vikingura. Iako su navijači banjalučkog kluba tražili da ostane u klubu, on je napustio Gradski stadion i karijeru nastavlja u Turskoj.