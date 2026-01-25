Borac na 2/2 u Antaliji, Marinović: "Zadovoljan sam igrom i pristupom, dobro je što ponovo nismo primili gol"

Banjalučki fudbaleri upisali su dva trijumfa u Antaliji.

Dvije utakmice – dvije pobjede, učinak je fudbalera Borca na pripremama u Antaliji.

Poslije Segeda (1:0), crveno-plavi su u turskom ljetovalištu pogocima Hrelje i Deketa savladali Pelister (2:0), devetoplasirani tim najjače makedonske lige.

"Za gol je zaslužna čitava ekipa. Naše je da radimo, da se dobro pripremimo i da što bolje uđemo u nastavak sezone. Nastavljamo da radimo, vrijeme nas nije poslužilo, ali idemo dalje i čekamo naredne protivnike", rekao je Hrelja, čijim pogotkom su Banjalučani u 55. minutu načeli odbranu tima iz Bitolja.

"Jako je bitno da smo danas uspjeli da odigramo utakmicu nakon vremenskih uslova koje smo imali u Antaliji u posljednja dva dana. Zadovoljan sam igrom i pristupom, pogotovo u prvom poluvremenu, gdje smo imali 2-3 dobre situacije. Opet je izostala realizacija, ali dobro je što ulazimo u šanse. Dobro je i što u ove dvije utakmice nismo primili gol, iako ima još stvari na kojima ćemo raditi i nadam se da će nam to dozvoliti vremenski uslovi dok smo u Antaliji", istakao je trener Borca Vinko Marinović.

Naredni meč u Antaliji Borac igra 28. januara protiv CSKA iz Sofije, dok će tri dana kasnije snage odmjeriti sa kirgistanskim Uzgenom i ruskim Orenburgom. Povratak u Banjalukiu planiran je za 1. februar.

