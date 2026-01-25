logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac na 2/2 u Antaliji, Marinović: "Zadovoljan sam igrom i pristupom, dobro je što ponovo nismo primili gol"

Borac na 2/2 u Antaliji, Marinović: "Zadovoljan sam igrom i pristupom, dobro je što ponovo nismo primili gol"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Banjalučki fudbaleri upisali su dva trijumfa u Antaliji.

Vinko Marinović Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Dvije utakmice – dvije pobjede, učinak je fudbalera Borca na pripremama u Antaliji.

Poslije Segeda (1:0), crveno-plavi su u turskom ljetovalištu pogocima Hrelje i Deketa savladali Pelister (2:0), devetoplasirani tim najjače makedonske lige.

"Za gol je zaslužna čitava ekipa. Naše je da radimo, da se dobro pripremimo i da što bolje uđemo u nastavak sezone. Nastavljamo da radimo, vrijeme nas nije poslužilo, ali idemo dalje i čekamo naredne protivnike", rekao je Hrelja, čijim pogotkom su Banjalučani u 55. minutu načeli odbranu tima iz Bitolja.

Izvor: FK Borac

"Jako je bitno da smo danas uspjeli da odigramo utakmicu nakon vremenskih uslova koje smo imali u Antaliji u posljednja dva dana. Zadovoljan sam igrom i pristupom, pogotovo u prvom poluvremenu, gdje smo imali 2-3 dobre situacije. Opet je izostala realizacija, ali dobro je što ulazimo u šanse. Dobro je i što u ove dvije utakmice nismo primili gol, iako ima još stvari na kojima ćemo raditi i nadam se da će nam to dozvoliti vremenski uslovi dok smo u Antaliji", istakao je trener Borca Vinko Marinović.

Naredni meč u Antaliji Borac igra 28. januara protiv CSKA iz Sofije, dok će tri dana kasnije snage odmjeriti sa kirgistanskim Uzgenom i ruskim Orenburgom. Povratak u Banjalukiu planiran je za 1. februar.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac Pelister fudbal Vinko Marinović Damir Hrelja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC