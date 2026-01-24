Problemi za Borac u Antaliji: Viktor Rogan slomio ključnu kost, odmah operisan

Vinko Marinović u narednom periodu neće moći da računa na usluge Viktora Rogana, koji se povrijedio na treningu i odmah je operisan.

Viktor Rogan moraće na prinudnu pauzu. Fudbaler Borca na jučerašnjem treningu doživio je prelom ključne kosti, tako da šef stručnog štaba "crveno-plavih" Vinko Marinović u narednom periodu neće moći da računa na usluge 23-godišnjeg bočnog fudbalera.

Rogan je odmah hospitalizovan i podvrgnut operativnom zahvatu koji je protekao bez problema. Zada mu slijedi pauza od najmanje mjesec dana.

"Osjeća se dobro i očekujemo da se već u toku dana vrati u našu antalijsku bazu, a prema procjeni medicinskog tima povratak u trenažni proces slijedi mu za četiri sedmice", poručili su iz Borca.

Zahvalili su se Banjalučani ekspresnoj reakciji medicinskog tima u turskom ljetovalištu.

"FК Borac želi da se zahvali medicinskom timu bolnice 'Jasam Hastanesi' na čelu sa doktorom Akifom Akcalom na svemu što su učinili da naš Viktor dobije najbolju moguću medicinsku pomoć. Rogi, želimo ti brz oporavak i da nam se vratiš još jači."

Podsjetimo, Borac i Orenburg danas je trebalo da odigraju kontrolni meč u Antaliji, ali je on odgođen zbog vremenskih neprilika.