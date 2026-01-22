Omar Sijarić o dolasku u Borac: "Znam da je ova sezona važna zbog 100. rođendana, daću sve od sebe za titulu!"

Doskorašnji krilni napadač Rijeke oglasio se nakon potpisivanja ugovora sa crveno-plavima.

Trener Borca Vinko Marinović od danas na raspolaganju ima još jednog igrača. Crveno-plavima se na pripremama u Antaliji priključio krilni napadač Omar Sijarić (2001.), koji je sa klubom iz Platonove ulice dogovorio saradnju do ljeta 2028. godine. U Borac je stigao iz Rijeke, sa kojom je raskinuo ugovor nakon samo šest mjeseci.

"Drago mi je što sam došao u Borac. Već sam imao prvi trening sa ekipom, dobri su momci tu, vidi se da Borac ima kvalitetne igrače. Daću sve od sebe da pomognem ekipi da osvojimo titulu. Znam da je ova sezona baš važna jer klub slavi 100 godina postojanja", istakao je Sijarić, koji je u dosadašnjoj karijeri, između ostalog, odigrao 114 mečeva u njemačkoj trećoj ligi.

Prošle sezone je u ovom takmičenju, nastupajući za Ercgebirge Aue, odigrao 35 mečeva postigavši 6 golova. Svojevremeno je igrao i za mladu reprezentaciju Crne Gore, čiji dres je obukao 7 puta.

Prije Sijarića, u Borac su stigli štoper Abel Paskval i vezista Dino Skorup.

