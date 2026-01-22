Borac se pojačao iz Rijeke: Omar Sijarić novi krilni napadač crveno-plavih!

Omar Sijarić raskinuo je ugovor sa Riječanima i dogovorio saradnju sa Borcem.

Dosadašnji krilni napadač Rijeke Omar Sijarić (2001.) postao je novi igrač Borca nakon što je raskinuo ugovor sa aktuelnim šampionom Hrvatske.

Sijarić je na Rujevicu stigao pred početak sezone, ali nije dobio značajniju priliku da se pokaže. Štaviše, uknjižio je samo jedan nastup, i to u kup-takmičenju, odigravši 19 minuta. Sa Rijekom je imao ugovor do ljeta 2028. godine, ali je prije nekoliko dana došlo do sporazumnog raskida.

Sijarić je sa Borcem dogovorio saradnju do ljeta 2028. godine.

Rođen je u njemačkom Fulendorfu, u kojem je i počeo karijeru, nakon čega je bio član omladinske škole Hajdenhajma, dok je u Njemačkoj branio boje i Turkguču Minhena i Ercgebirge Auea.

U trećoj ligi Njemačke odigrao je ukupno 114 utakmica, postigavši 10 golova čemu je dodao i 8 asistencija.

Svojevremeno je bio i mladi reprezentativac Crne Gore, nastupivši sedam puta za "đetiće".

Pobijedio karcinom

Dok je bio član Auea, Sijariću je dijagnostikovan karcinom testisa. Nekoliko mjeseci se liječio, morao je i na hemoterapije, ali je srećom uspio u potpunosti da se oporavi i vrati na fudbalske terene.

