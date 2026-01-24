logo
Borac promijenio plan: Novi raspored odigravanja prijateljskih utakmica u Antaliji

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Banjalučani su u potpunosti izmijenili postojeći plan.

FK Borac pripremne utakmice raspored Izvor: Instagram/FK Borac/ Screenshot

Nakon što je zbog loših vremenskih uslova otkazan današnji duel sa Orenburgom, Fudbalski klub Borac promijenio je plan odigravanja kontrolnih utakmica u Antaliji.

Po novom rasporedu odigravanja utakmica, sutra (nedjelja) će rival crveno-plavima biti Pelister (12.00 po našem vremenu), dok će 28. januara izabranici Vinka Marinovića odmjeriti snage sa CSKA 1948 iz Sofije.

Posljednjeg dana januara, odnosno dan pred povratak u Banjaluku, rival neće biti Rubin iz Kazanja kako je prvobitno planirano, već će tog dana biti odrađena dva ispita. Banjalučani će odmjeriti snage sa Uzgenom (Kirgistan) i Orenburgom, sa kojim je trebalo danas da odmjere snage.

Do sada je Borac u jedinoj kontrolnoj utakmici porazioSeged-Čanad Grošič Akademiju rezultatom 1:0, a jedini pogodak postigao je Matej Deket u 45. minutu.

Prvu zvaničnu utakmicu po povratku u Banjaluku Borac će igrati 7. februara u Vrapčićima protiv Veleža, u 20. kolu Premijer lige BiH.

(mondo.ba)

