Duelom Radnika i Borca biće stavljena tačka na 4. kolo Premijer lige BiH.
Samo tri dana nakon što su eliminisali Vikingur i stekli pravo nastupa u glavnoj fazi Konferencijske lige, pred igračima Borca je prvi naredni ligaški ispit.
Izabranici Vinka Marinovića će večeras u Bijeljini, sa početkom u 21.00 čas, odmjeriti snage sa Radnikom, u utakmici kojom će biti zaključeno 4. kolo bh. prvenstva.
22' - Loš šut Deketa
Namještao se mladi ofanzivac Borca na šut sa desne strane, ali je loptu poslao daleko od gola Dušana Markovića.
Prošlo je 15 minuta
Još uvijek čekamo prvu pravu priliku večeras, ali i prvi udarac u okvir gola jednog ili drugog tima.
10' - Slab udarac Romere
Centrirao je Đajić sa lijeve strane, Romera zahvatio loptu glavom, ali je španski napadač slabo šutirao.
7' - Radnik opasniji u uvodnoj fazi
Izveli su Bijeljinci dva kornera do sada, nekoliko puta prišli golu Damjana Šiškovskog, ali ga za sada nisu ugrozili.
1' - Utakmica je počela
Krenuo je meč u Semberiji!
Ko sudi?
Za glavnog arbitra određen je Haris Halkić iz Sanskog Mosta, kojem će pomagati Marijan Ćosić (Široki Brijeg) i Davor Maksimović (Doboj). Četvrti sudija je Amin Efendić (Sarajevo), dok su u VAR sobi Nihad Ljajić (Sarajevo) i Aleksandar Smiljanić (Laktaši).
Poruka Vinka Marinovića
"Nakon ovog velikog uspjeha koji smo napravili, sad veoma brzo nam slijedi prvenstvo. I naravno da u prvenstvu želimo da zadržimo kontinuitet jer nam je primarni cilj da odbranimo titulu. Sutra nas očekuje Radnik u Bijeljini, utakmica koja je nama po dosadašnjem iskustvu uvijek zahtjevna i teška. Radnik je prvenstvo otvorio dobrom igrom, nije to materijalizovao bodovima, ali sigurno da imaju dobru ekipu i da nas čeka težak meč. Što se nas tiče, mi smo već u nekom ritmu srijeda - subota, odnosno četvrtak - nedjelja, nije bitno, računajući i Evropu. Međutim, sad u ovom momentu, moramo brzo da se prebacimo sa Evrope na domaće prvenstvo i, naravno, želimo da odigramo kvalitetnu utakmicu i da zadržimo ovaj kontinuitet koji smo imali u protekle dvije prvenstvene utakmice", rekao je Marinović u najavi gostovanja u Semberiji.Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
SASTAVI
RADNIK: Marković, Dimitrić, Mejapija, Ćosić, Radović, Bonen, Rušeša, Lauš, Cvetićanin, Konate, Teodorović.
BORAC: Šiškovski, Jakšić, Paskval, Saničanin, Karolina, Ogrinec, Deket, Hrioš, Roguljić, Romera, Đajić.
Banjalučani traže treću pobjedu, a Bijeljinci prvu
Borac je prva dva ligaška meča u novoj sezoni savladao Velež (3:1) i Čelik (2:0). Večeras traži treći trijumf, dok je rival i dalje na nuli kad je riječ o ovoj statističkoj kategoriji.
Izabranici Bojana Krulja su odigrali meč više od Borca, osvojivši do sada jedan bod. Učinili su to na premijeri protiv Sarajeva (0:0) u Vrapčičima, nakon čega su poraženi u Bijeljini u susretu sa Zrinjskim (1:5) i na Pecari u duelu sa Širokim Brijegom (2:1).
Borac u četvrtak ostvario novi evro-podvig
Crveno-plavi su u četvrtak uveče, baš kao i 20. avgusta u Rejkjaviku, trijumfovali nad Vikingurom (3:1) u plej-ofu kvalifikacija za Konferencijsku ligu i drugi put u posljednje tri sezone izborili nastup u ligaškoj fazi.
Takmičenje počinju 15. oktobra, a na premijeri će biti gosti Panatinaikosa, na Olimpijskom stadionu u Atini.
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice koja počinje u 21.00 čas.