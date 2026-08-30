21 : 23 22' - Loš šut Deketa Namještao se mladi ofanzivac Borca na šut sa desne strane, ali je loptu poslao daleko od gola Dušana Markovića.

21 : 17 Prošlo je 15 minuta Još uvijek čekamo prvu pravu priliku večeras, ali i prvi udarac u okvir gola jednog ili drugog tima.

21 : 11 10' - Slab udarac Romere Centrirao je Đajić sa lijeve strane, Romera zahvatio loptu glavom, ali je španski napadač slabo šutirao.

21 : 07 7' - Radnik opasniji u uvodnoj fazi Izveli su Bijeljinci dva kornera do sada, nekoliko puta prišli golu Damjana Šiškovskog, ali ga za sada nisu ugrozili.

21 : 01 1' - Utakmica je počela Krenuo je meč u Semberiji!

20 : 48 Ko sudi? Za glavnog arbitra određen je Haris Halkić iz Sanskog Mosta, kojem će pomagati Marijan Ćosić (Široki Brijeg) i Davor Maksimović (Doboj). Četvrti sudija je Amin Efendić (Sarajevo), dok su u VAR sobi Nihad Ljajić (Sarajevo) i Aleksandar Smiljanić (Laktaši).

20 : 28 Poruka Vinka Marinovića "Nakon ovog velikog uspjeha koji smo napravili, sad veoma brzo nam slijedi prvenstvo. I naravno da u prvenstvu želimo da zadržimo kontinuitet jer nam je primarni cilj da odbranimo titulu. Sutra nas očekuje Radnik u Bijeljini, utakmica koja je nama po dosadašnjem iskustvu uvijek zahtjevna i teška. Radnik je prvenstvo otvorio dobrom igrom, nije to materijalizovao bodovima, ali sigurno da imaju dobru ekipu i da nas čeka težak meč. Što se nas tiče, mi smo već u nekom ritmu srijeda - subota, odnosno četvrtak - nedjelja, nije bitno, računajući i Evropu. Međutim, sad u ovom momentu, moramo brzo da se prebacimo sa Evrope na domaće prvenstvo i, naravno, želimo da odigramo kvalitetnu utakmicu i da zadržimo ovaj kontinuitet koji smo imali u protekle dvije prvenstvene utakmice", rekao je Marinović u najavi gostovanja u Semberiji. Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

20 : 17 SASTAVI RADNIK: Marković, Dimitrić, Mejapija, Ćosić, Radović, Bonen, Rušeša, Lauš, Cvetićanin, Konate, Teodorović. BORAC: Šiškovski, Jakšić, Paskval, Saničanin, Karolina, Ogrinec, Deket, Hrioš, Roguljić, Romera, Đajić.

19 : 56 Banjalučani traže treću pobjedu, a Bijeljinci prvu Borac je prva dva ligaška meča u novoj sezoni savladao Velež (3:1) i Čelik (2:0). Večeras traži treći trijumf, dok je rival i dalje na nuli kad je riječ o ovoj statističkoj kategoriji. Izabranici Bojana Krulja su odigrali meč više od Borca, osvojivši do sada jedan bod. Učinili su to na premijeri protiv Sarajeva (0:0) u Vrapčičima, nakon čega su poraženi u Bijeljini u susretu sa Zrinjskim (1:5) i na Pecari u duelu sa Širokim Brijegom (2:1).