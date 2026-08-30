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UŽIVO, RADNIK – BORAC: Crveno-plavi nakon evro-uspjeha gostuju u Bijeljini 0

Duelom Radnika i Borca biće stavljena tačka na 4. kolo Premijer lige BiH.

Samo tri dana nakon što su eliminisali Vikingur i stekli pravo nastupa u glavnoj fazi Konferencijske lige, pred igračima Borca je prvi naredni ligaški ispit.

Izabranici Vinka Marinovića će večeras u Bijeljini, sa početkom u 21.00 čas, odmjeriti snage sa Radnikom, u utakmici kojom će biti zaključeno 4. kolo bh. prvenstva.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
21:23

22' - Loš šut Deketa

Namještao se mladi ofanzivac Borca na šut sa desne strane, ali je loptu poslao daleko od gola Dušana Markovića. 

21:17

Prošlo je 15 minuta

Još uvijek čekamo prvu pravu priliku večeras, ali i prvi udarac u okvir gola jednog ili drugog tima.

21:11

10' - Slab udarac Romere

Centrirao je Đajić sa lijeve strane, Romera zahvatio loptu glavom, ali je španski napadač slabo šutirao.

21:07

7' - Radnik opasniji u uvodnoj fazi

Izveli su Bijeljinci dva kornera do sada, nekoliko puta prišli golu Damjana Šiškovskog, ali ga za sada nisu ugrozili.

21:01

1' - Utakmica je počela

Krenuo je meč u Semberiji!

20:48

Ko sudi?

Za glavnog arbitra određen je Haris Halkić iz Sanskog Mosta, kojem će pomagati Marijan Ćosić (Široki Brijeg) i Davor Maksimović (Doboj). Četvrti sudija je Amin Efendić (Sarajevo), dok su u VAR sobi Nihad Ljajić (Sarajevo) i Aleksandar Smiljanić (Laktaši).

20:28

Poruka Vinka Marinovića

"Nakon ovog velikog uspjeha koji smo napravili, sad veoma brzo nam slijedi prvenstvo. I naravno da u prvenstvu želimo da zadržimo kontinuitet jer nam je primarni cilj da odbranimo titulu. Sutra nas očekuje Radnik u Bijeljini, utakmica koja je nama po dosadašnjem iskustvu uvijek zahtjevna i teška. Radnik je prvenstvo otvorio dobrom igrom, nije to materijalizovao bodovima, ali sigurno da imaju dobru ekipu i da nas čeka težak meč. Što se nas tiče, mi smo već u nekom ritmu srijeda - subota, odnosno četvrtak - nedjelja, nije bitno, računajući i Evropu. Međutim, sad u ovom momentu, moramo brzo da se prebacimo sa Evrope na domaće prvenstvo i, naravno, želimo da odigramo kvalitetnu utakmicu i da zadržimo ovaj kontinuitet koji smo imali u protekle dvije prvenstvene utakmice", rekao je Marinović u najavi gostovanja u Semberiji.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

20:17

SASTAVI

RADNIK: Marković, Dimitrić, Mejapija, Ćosić, Radović, Bonen, Rušeša, Lauš, Cvetićanin, Konate, Teodorović.

BORAC: Šiškovski, Jakšić, Paskval, Saničanin, Karolina, Ogrinec, Deket, Hrioš, Roguljić, Romera, Đajić.

19:56

Banjalučani traže treću pobjedu, a Bijeljinci prvu

Borac je  prva dva ligaška meča u novoj sezoni savladao Velež (3:1) i Čelik (2:0). Večeras traži treći trijumf, dok je rival i dalje na nuli kad je riječ o ovoj statističkoj kategoriji.

Izabranici Bojana Krulja su odigrali meč više od Borca, osvojivši do sada jedan bod. Učinili su to na premijeri protiv Sarajeva (0:0) u Vrapčičima, nakon čega su poraženi u Bijeljini u susretu sa Zrinjskim (1:5) i na Pecari u duelu sa Širokim Brijegom (2:1).

19:51

Borac u četvrtak ostvario novi evro-podvig

Crveno-plavi su u četvrtak uveče, baš kao i 20. avgusta u Rejkjaviku, trijumfovali nad Vikingurom (3:1) u plej-ofu kvalifikacija za Konferencijsku ligu i drugi put u posljednje tri sezone izborili nastup u ligaškoj fazi.

Takmičenje počinju 15. oktobra, a na premijeri će biti gosti Panatinaikosa, na Olimpijskom stadionu u Atini.

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19:47

DOBRO VEČE!

Dobro došli u MONDO prenos utakmice koja počinje u 21.00 čas.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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