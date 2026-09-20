Tunel iz BiH napravio haos na društvenim mrežama: "Evo dokaza da je i Betmen iz Bosne"

U tunelu Ponikve nadomak Vareša u Bosni i Hercegovini prirodno stanuju šišmiši, zbog kojih je na ulazu u tunel postavljen znak upozorenja.

Izvor: Martin Janca/Shutterstock

Pećina Ponikve u Bosni i Hercegovini prethodnih dana oduševljava internet svojim stanarima šišmišima. Da bi svi prolaznici bili upozoreni na njihovo prisustvo, postavljen je saobraćajni znak ispred tunela, za koji mnogi kažu da je jedini takvog tipa koji su vidjeli u životu.

Pogledajte kako ova pećina izgleda:

Ova pećina dugačka oko 360 metara, inače i nacionalni spomenik prirode u BiH,prirodni je ulaz u planinu Zvijezdu iz pravca mjesta Vareš, i jedna je od pet pećina u svijetu kroz koju se u oba pravca odvija promet motornim vozilima.

U pećini Ponikva i ostalim pećinama u okviru kompleksa Stijene pronađene su kosti pećinskog medveda, komadi predistorijske keramike, dio harpuna, najveće balkansko jezero pećinskog mlijeka, izvori pitke vode, ali i vrlo rijetka vrsta širokouhog slijepog miša.

U nastavku pogledajte kako izgleda put kroz tunel Ponikve:

Samo neki od komentara na prilagođavanje ove pećine potrebama saobraćaja su:

"Nije opasnost od šišmiša, već po šišmiša..."

"Betmenov prijatelj je i moj prijatelj"

"Evo dokaza da je i Betmen iz Bosne"

Jeste li već prošli kroz ovaj tunel?

(MONDO)