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Inženjersko čudo od 6,7 milijardi dolara spojilo dva svijeta: Ispod mora se voze automobili, a ovako izgleda most

Inženjersko čudo od 6,7 milijardi dolara spojilo dva svijeta: Ispod mora se voze automobili, a ovako izgleda most

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Projekat Shenzhen-Zhongshan, vredan 6,7 milijardi dolara, povezuje dva kineska grada i postavlja deset svjetskih rekorda u mostogradnji.

Inženjersko čudo od 6,7 milijardi dolara spojilo dva svijeta: Ispod mora se voze automobili, a ovako izgleda most Izvor: CGTN/youtube

Na ušću Biserne rijeke, gdje se jedna od najvećih kineskih rijeka uliva u Južno kinesko more, nalazi se jedno od najnaseljenijih i najprometnijih područja planete. Hongkong, Makao i veliki gradovi provincije Guangdong godinama su bili povezani komplikovanim i sporim rutama preko mora, zbog čega su putovanja između njih često trajala satima.

Kina je sada taj problem riješila projektom koji mnogi nazivaju jednim od najvećih građevinskih poduhvata modernog doba.

Riječ je o ogromnoj saobraćajnoj vezi Shenzhen-Zhongshan, projektu vrijednom čak 6,7 milijardi dolara koji spaja dva velika kineska grada na suprotnim stranama estuarija Biserne rijeke. Zahvaljujući ovom sistemu mostova i tunela, putovanje koje je ranije trajalo oko dva sata sada može da se pređe za samo pola sata.

Ali ovo nije običan most.

Kompletna konstrukcija duga je 24 kilometra i sastoji se od više različitih dijelova. Sa obje strane nalaze se ogromni mostovi, dok se u centralnom dijelu saobraćaj spušta ispod mora kroz podvodni tunel koji povezuje dva vještačka ostrva napravljena specijalno za ovaj projekat.

Čitav sistem ima osam traka, a vozila mogu da se kreću brzinom do 100 kilometara na sat.

Izgradnja je trajala sedam godina, a projekat je otvoren prije dvije godine. Od tada se o njemu govori širom svijeta jer je postavio čak deset novih svjetskih rekorda u oblasti mostogradnje i tunelske infrastrukture.

Među njima su najveći raspon visećeg mosta sa čeličnim konstrukcijama, najviša konstrukcija mosta iznad mora, najveće sidro za morski viseći most i najduži dvosmjerni podvodni tunel sa osam traka na svijetu.

Tunel je dug više od pet kilometara, a u nekim dijelovima širok čak 55,6 metara, što ga čini jednim od najimpresivnijih podvodnih infrastrukturnih projekata ikada napravljenih.

Posebnu pažnju privukao je i napredni bezbjednosni sistem.

Kroz tunel neprekidno patrolira 14 robota koji kontrolišu kablove, cjevovode i kompletnu infrastrukturu. Oni mogu da detektuju saobraćajne nesreće, snimaju situaciju i preko ugrađenih zvučnika usmjeravaju vozače dok informacije šalju u centralni kontrolni centar.

Duž zidova tunela postavljen je i specijalan sistem svjetala koji mijenja boje u zavisnosti od situacije. Kada je sve bezbjedno, svjetla su zelena, dok u hitnim slučajevima postaju crvena. Tokom eventualne evakuacije mogu postepeno da mijenjaju boje kako bi ljudima pokazivala pravac kretanja.

Ovaj projekat dodatno se povezuje sa čuvenim mostom Hongkong-Zhuhai-Makao, najdužim morskim mostom na svijetu, dugim 31 kilometar.

Kineske vlasti vjeruju da će zahvaljujući ovim megaprojektima čitav region postati još bolje povezan i ekonomski snažniji, dok stručnjaci širom svijeta Shenzhen-Zhongshan već nazivaju jednim od najvećih arhitektonskih i inženjerskih čuda današnjice.

(Nova/MONDO)

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