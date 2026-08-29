Borac kreće iz Atine! Crveno-plavi saznali raspored mečeva u Konferencijskoj ligi

Pogledajte kompletan raspored utakmica!

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaleri Borca saznali su ove subote raspored odigravanja utakmica u Konferencijskoj ligi!

Izabranici Vinka Marinovića će drugi nastup u ligaškoj fazi početi 15. oktobra, kada će u Atini odmjeriti snage sa Panatinaikosom. Ovaj meč počeće u 18.45 časova.

Prvu domaću utakmicu Borac će odigrati sedam dana kasnije, kada u Platonovu ulicu dolazi KuPS (21.00). Petog novembra, Banjalučani će biti gosti Mjelbija (18.45), dok će tri sedmice kasnije dočekati Atalantu (21.00).

Za 10. decembar (21.00) zakazano je gostovanje Hartsu, dok sedam dana kasnije duelom sa Rigom u Banjaluci (21.00) završava ligaška faza.

Podsjetimo, crveno-plavi su u trećem evro-takmičenju po jačini redom eliminisali Petrokub (Moldavija), ML Vitebsk (Bjelorusija) i Vikingur (Island), nakon što su u prvoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona eliminisani od Levskog (Bugarska).

Izvor: Screenshot

RASPORED SVIH UTAKMICA BORCA U KONFERENCIJSKOJ LIGI

1. kolo (15. oktobar): Panatinaikos – Borac (18.45)

2. kolo (22. oktobar): Borac – KuPS (21.00)

3. kolo (5. novembar): Mjelbi – Borac (18.45)

4. kolo (26. novembar): Borac – Atalanta (21.00)

5. kolo (10. decembar): Harts – Borac (21.00)

6. kolo (17. decembar): Borac – Riga (21.00)

SISTEM TAKMIČENJA

Za bodove će se boriti 36 ekipa, tokom 6 kola. Prvih 8 timova direktno ide u osminu finala, dok će ekipe plasirane od 9. do 24. mjesta u dvomečima razigravati za vizu među 16 najboljih timova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!