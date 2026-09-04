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Ko je na UEFA spisku Borca: Vinko Marinović odabrao 27 fudbalera za Konferencijsku ligu

Ko je na UEFA spisku Borca: Vinko Marinović odabrao 27 fudbalera za Konferencijsku ligu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Takmičenje u Konferencijskoj ligi Banjalučani počinju 15. oktobra u Atini.

Ko je na UEFA spisku Borca: Vinko Marinović odabrao 27 fudbalera za Konferencijsku ligu Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Drugi put u istoriji banjalučki Borac izborio je plasman u Konferencijsku ligu, a nakon što je saznao protivnike i raspored utakmica, banjalučki klub poslao je UEFA spisak fudbalera na koje će Vinko Marinović računati na međunarodnoj sceni.

Ukupno je na spisku 27 fudbalera koji ćese suprotstaviti Panatinaikosu, Kupsu, Mjelbiju, Atalanti, Hartsu i Rigi.

Prvu utakmicu "crveno-plavi" će igrait 15. oktobra u gostima protiv Panatinaikosa, a zatim će sedam dana kasnije ugostiti finski Kups. Svakako najveća očekivanja domaća javnost ima od utakmice Borac - Atalanta, koja je na programu 26. novembra.

SPISAK IGRAČA ZA KONFERENCIJSKU LIGU:

  • Golmani: Jurkas, Šiškovski, Ćetković.
  • Odbrana: Majers, Herera, Saničanin, Karolina, Jakšić, Paskval, Rogan, Cipetić, Riđan.
  • Vezni red: Grahovac, Savić, Hiroš, Jojić, Ogrinec, Roguljić, Esiti, Vranješ, Đajić, Kukavica.
  • Napad: Juričić, Deket, Vuković, Milak, Romera.

RASPORED SVIH UTAKMICA BORCA U KONFERENCIJSKOJ LIGI:

  • 1. kolo (15. oktobar): Panatinaikos - Borac (18.45)
  • 2. kolo (22. oktobar): Borac - KuPS (21.00)
  • 3. kolo (5. novembar): Mjelbi - Borac (18.45)
  • 4. kolo (26. novembar): Borac - Atalanta (21.00)
  • 5. kolo (10. decembar): Harts - Borac (21.00)
  • 6. kolo (17. decembar): Borac - Riga (21.00)

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FK Borac Konferencijska liga

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